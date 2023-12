Cantor Zé Neto sofre acidente de carro em Fronteira (MG)

Artista foi levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto com ferimentos leves

PAULO REDA

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira, dia 5 de dezembro, na BR 153, em Fronteira (MG). De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele sofreu um capotamento com sua camionete e foi levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Todas as vítimas, inclusive o cantor, foram levadas ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, com ferimentos leves. A assessoria de imprensa de Zé Neto informou que ele estava consciente quando foi levado para o hospital. As causas do acidente ainda são desconhecidas. De acordo com a assessoria do cantor, ele estava voltando de seu rancho na cidade de Fronteira (MG) para São José do Rio Preto.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte