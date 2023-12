Acidente entre carro e ônibus da EMTU deixa feridos em Guarulhos (SP)

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos feridos foi socorrido pelos familiares, enquanto outro foi encaminhado para a UPA Cumbica

GUILHERME STRABELLI

Um acidente entre um carro e um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pela operação de linhas intermunicipais, deixou ao menos trêsferidos.

O episódio aconteceu na madrugada desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, saída do Terminal Pimentas, em Guarulhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender ao caso às 4h43, enviando uma viatura ao local do acidente.

Ainda de acordo com os bombeiros, uma das vítimas que estava dentro do carro foi socorrida por familiares antes da chegada dos agentes. Outro ferido estava dentro do coletivo e foi encaminhado à UPA Cumbica.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a EMTU confirmou que o veículo envolvido no acidente era da empresa e atendia à rota 073, operada pelo Consórcio Internorte.

Segundo a EMTU, o veículo particular invadiu o sentido contrário da via e colidiu com o coletivo, que não estava em operação no momento do acidente. O motorista e um cobrador foram socorridos com escoriações leves.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte