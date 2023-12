Viação Mimo oferece orçamentos e reservas online com tecnologia inovadora para o setor de fretamento eventual e de turismo

Solução da Fretatech, uma startup em crescimento que busca melhorar a experiência dos clientes, traz rapidez e agilidade para as empresas no relacionamento com seus clientes

ALEXANDRE PELEGI

O Grupo Mimo decidiu inovar, trazendo para o setor de fretamento ferramentas tecnológicas que já são utilizadas há tempos no transporte rodoviário regular de passageiros.

Trata-se de um produto recém-lançado e já testado com sucesso pela Fretatech, uma startup em crescimento que desenvolve soluções tecnológicas para o mercado de fretamento de veículos.

O compromisso do produto é simplificar e otimizar a gestão de captação de oportunidades de negócios, geração de orçamentos e reservas online, e controle financeiro das operações.

A ferramenta promete eficiência, visibilidade e economia para empresas de todos os portes.

Matheus Moreira, diretor da área Comercial, Inovação e Novos Negócios no Grupo Mimo, identificou que o setor de fretamento ainda está bastante defasado, e um de seus principais problemas está na ausência quase total de digitalização dos procedimentos.

A parceria com a Fretatech trouxe ganhos rápidos e surpreendentes para a empresa, afirma Matheus, que preocupado com o futuro do grupo buscava a digitalização como uma etapa crucial para a captação de novos clientes, além de tornar os processos internos mais eficientes.

“O turismo dentro da empresa gerava muita necessidade de tempo gasto com mão de obra para controlar o que era executado, como fazer as vendas e assim por diante”, diz o gestor. “Quando encontramos a solução da Fretatech isso acabou casando bastante com aquilo que a gente precisava. Seguimos primeiro com a implantação na garagem matriz, e depois expandimos para outras garagens do Grupo e os resultados que temos são muito relevantes, com muito ganho em tempo de trabalho do pessoal, além de um feedback muito positivo de nossos clientes”.

A implantação de ferramentas tecnológicas no setor é bem recebida também pela federação do setor no Estado de São Paulo. Para a Diretora Executiva na FRESP – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, Regina Rocha, o transporte rodoviário tem se destacado como um dos protagonistas da retomada do turismo no Brasil, impulsionando a economia de inúmeros municípios e gerando empregos diretos e indiretos. “Mas é fato que de 2020 para cá, muita coisa mudou, incluindo o perfil do turista, suas demandas e as experiências que passou a valorizar. Nesse sentido, temos visto novos roteiros serem explorados e novas tecnologias surgindo, indo ao encontro com esse novo perfil de viajante e suprindo as necessidades dos contratantes, otimizando as rotinas das empresas. E esse desenvolvimento do setor é essencial para que ele se fortaleça cada vez mais“, pontua a diretora da FRESP.

TECNOLOGIA

Mas afinal, o que é essa ferramenta, como ela opera e quais os benefícios que traz?

Quem explica é André Soares, CEO da startup.

“Trata-se de uma plataforma completa composta por Motor de Reservas (White Label) com Chat integrado, Painel de Vendas com calculadora de serviços, envio de orçamentos e reservas por e-mail e WhatsApp, tudo integrado a um potente CRM e a um B.I completo que fornece dados para otimização e performance de campanhas de Marketing e resultados”, detalha Soares.

Com o Motor de Reservas “White Label”, Soares explica que as empresas que atuam com fretamento podem oferecer aos seus clientes uma maneira fácil e conveniente de efetuar cotações e reservar seus serviços online 24 horas dia, sete dias por semana, de forma simples.

White Label, do inglês uma “marca branca”, é o nome dado a um serviço produzido por uma empresa que outras empresas podem renomear como se fosse seu.

O Grupo Mimo, inclusive, se surpreendeu com a rapidez com que seus clientes passaram a contratar viagens diretamente pelo site, graças à inovação implantada.

A plataforma completa vem composta por Motor de Reservas com Chat integrado, Painel de Vendas com calculadora de serviços, envio de orçamentos e reservas por e-mail e WhatsApp, tudo integrado a um potente CRM e a um B.I (do inglês Business Intelligence) completo que fornece dados para otimização e performance de campanhas de Marketing e resultados.

O chat integrado ao Motor de Reservas permite monitorar em tempo real as interações dos usuários. Com ele, a equipe de atendimento é notificada a cada visita na plataforma, visualiza em tempo real a navegação, cotações efetuadas e veículos selecionados, permitindo otimizar o atendimento e proporcionando um atendimento personalizado.

Sobre o Painel de Vendas, Soares explica que, com ele, as equipes de atendimento das empresas podem calcular os serviços de forma padronizada, enviar orçamentos e gerar reservas rapidamente, garantindo que os clientes recebam um atendimento de qualidade. Além disso permite maior gestão e acompanhamento dos atendimentos de sua equipe, com itens importantes como a parametrização de tabela de preços, e a de tarifas dinâmicas por período e localidades.

O painel ainda gera automaticamente boletos/Pix para as reservas, o que garante melhor gestão dos pagamentos das reservas.

“As empresas podem obter, através do nosso B.I, insights valiosos sobre as cotações e reservas efetuadas, permitindo que elas otimizem suas tabelas e seus investimentos em campanhas de marketing e maximizem o retorno”, reforça o CEO.

Já o CRM está 100% integrado com o Painel de Vendas e ao Motor de Reservas, o que ajuda as empresas a gerenciar melhor as oportunidades geradas e seu relacionamento com os clientes de forma eficiente e personalizada, permitindo que ofereçam um atendimento de qualidade e construam relacionamentos duradouros.

Há ainda muitas outras funcionalidades, além das que Soares descreve, que podem ser conhecidas no site da startup: https://fretatech.com.br/.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes