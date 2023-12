Suzantur e prefeitura de Mauá (SP) apresentam 50 ônibus 0 km, com tecnologia Euro 6, que polui 75% menos

Veículos foram adquiridos por meio de programa de renovação da frota do Governo Federal de incentivo à indústria

ADAMO BAZANI

A empresa Suzantur e a prefeitura de Mauá, na Grande São Paulo, apresentam nesta terça-feira, 05 de dezembro de 2023, 50 ônibus zero quilômetro para as linhas municipais.

Os veículos já seguem a tecnologia de motores a diesel com base nas normas internacionais Euro 6, obrigatórias no Brasil desde janeiro para veículos 0 km. O novo padrão pode reduzir em média, 75% as emissões de poluentes em comparação com a tecnologia anterior, Euro 5 (veja mais abaixo os detalhes)

Os coletivos não possuem ar-condicionado, mas são dotados de um sistema de climatização e circulação natural de ar que auxilia no resfriamento do salão de passageiros.

Outra característica dos ônibus é a suspensão a ar, que podem reduzir impactos e solavancos em decorrência das condições das vias.

Os coletivos são de motor dianteiro e oferecem acessibilidade para pessoas em cadeiras de rodas por meio de elevador na porta do meio.

Também há espaço para cão-guia e assentos demarcados para pessoas com obesidade, com deficiência, se recuperando de cirurgia, idosos e gestantes.

Os balaústres (ferros pega-mão) perto das portas têm um relevo diferenciado para identificar que há degraus próximos e os botões de sinal de parada têm inscrição em braile.

Os passageiros ainda vão contar com acesso à internet gratuito por wi-fi, entradas USB para carregar celulares e poltronas do tipo City Confort, que segundo a fabricante das carrocerias, são mais ergonômicas e confortáveis.

Os ônibus ainda possuem câmeras de monitoramento interno, de para-brisa para o trânsito e de ré.

As carrocerias são feitas pela Marcopolo, modelo Torino, e os chassis são Mercedes-Benz.

Como mostrou o Diário do Transporte, a compra destes ônibus foi anunciada em 14 de julho de 2023, pelo vice-presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e pelo proprietário da Suzantur, Claudinei Brogliato, em evento na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista.

Os ônibus foram adquiridos por meio de um programa de renovação da frota do Governo Federal de incentivo à indústria, instituído por uma medida provisória, que não está mais em vigor.

O Grupo Suzantur comprou 150 ônibus pelas regras deste programa, sendo 60 rodoviários para a empresa Nova Itapemirim (de linhas interestaduais) e 90 urbanos, que serão distribuídos entre as cidades que opera: Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes