Ribeirão Preto (SP) renova frota do transporte com 54 novos ônibus da Volvo

Modelo B320R é o novo chassi da empresa e promete garantir agilidade e conforto, além de um custo operacional mais benéfico

GUILHERME STRABELLI

A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, irá renovar sua frota do transporte urbano com 54 novos ônibus da Volvo. Os veículos foram adquiridos pelas empresas Rápido D’Oeste e Transcorp, sendo que cada uma será responsável pela operação de 27 veículos.

Os ônibus irão circular nos corredores do sistema do transporte municipal, que passa por modernização pela prefeitura.

Os ônibus são do chassi B320R, que é o mais recente da empresa. O modelo promete garantir mais agilidade e conforto para os passageiros, além de um melhor custo operacional para as empresas.

“O B320R é o mais novo chassi da Volvo. Ele contribuirá para garantir mais agilidade no transporte urbano de Ribeirão Preto, com mais conforto e segurança para os passageiros e um excelente custo operacional para as empresas, associando a conhecida qualidade e robustez dos chassis da marca com baixas emissões e grande economia de combustível”, declara Paulo Arabian, diretor comercial de ônibus da Volvo.

Com a renovação e a aquisição dos 54 veículos, Ribeirão Preto terá em toda a sua frota com a tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de gases poluentes.

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, chefiou uma comitiva técnica em uma visita à fábrica da Volvo, onde são produzidos os ônibus que circularão pela cidade.

O novo modelo ainda traz tecnologia de última geração para a frota, com um motor com 320 cv de potência, 1200 Nm de torque, suspensão pneumática, além de freios EBS de 5ª geração e freios a disco em todas as rodas.

“Estamos entregando a melhor opção para as empresas de transporte de passageiros da cidade. Com o B320R, os operadores conseguem transportar mais pessoas, com mais conforto, mais segurança e uma rentabilidade maior”, afirma Humberto Costa, gerente regional de vendas de ônibus da Volvo.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte