Ônibus é decorado e transformado em casa do Papai Noel, em Brasília (DF)

Veículo poderá ser visitado nos terminais a partir desta segunda-feira (4)

MICHELLE SOUZA

Um ônibus que já operou no transporte coletivo do Distrito Federal foi transformado em casa do Papai Noel. O veículo está totalmente remodelado e traz brincadeiras, luzes e cânticos típicos das festas natalinas. A decoração interna do ônibus conta com presépio, caixas de presentes, luzes, renas e a presença do Papai Noel.

Nesta segunda-feira (4) o ônibus fica no Terminal Taguatinga Sul; quarta-feira (6), no Terminal P Sul; sexta-feira (8), no Terminal Guará II, e no dia 20 (quarta-feira), no Terminal QNR de Ceilândia. As apresentações são sempre das 18h às 20h, com acesso gratuito ao público.

Além da casa do Papai Noel, os visitantes podem assistir às apresentações do Coral de Natal, composto por colaboradores da Auto Viação Marechal. Os rodoviários interpretam clássicos como Vem Chegando o Natal e Nasceu o Salvador. A responsável pela ação natalina, Lorena Barros, destaca que o principal objetivo do trabalho nos terminais é proporcionar momentos mágicos. “Celebrar esta época especial com colaboradores e clientes, levando alegria e difundindo o verdadeiro significado do Natal, é uma honra. A casa do Papai Noel e o Coral de Natal representam nossa maneira de proporcionar momentos mágicos e fortalecer os laços com a comunidade”.

O ônibus iluminado também fará itinerários de diversas linhas da empresa Marechal, em Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Guará e Park Way.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte