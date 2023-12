Obras da extensão da Linha 2 – Verde do Metrô de SP ficam R$ 20 milhões mais caras

Dois aditivos de contratos foram assinados pela Companhia do Metrô conforme publicação no Diário Oficial desta segunda (04)

ALEXANDRE PELEGI

As obras civis de extensão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo ficarão R$ 20 milhões mais caras.

A Companhia do Metrô de SP assinou aditivos aos contratos firmados com dois dos consórcios que atuam nas obras, segundo publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, 04 de dezembro de 2023.

No primeiro aditivo, o Metrô aumentou o contrato com o Consórcio Construtor Metrô-Linha 2-Verde-Lote 5 em mais de R$ 5 milhões (R$ 5.166.478,70). Com o aditivo, o valor contratado passou para R$ 438.276.904,28 na data base 01/07/2014. Este foi o quinto aditivo.

O Consórcio Construtor Metrô-Linha 2-Verde-Lote 5 é constituído pelas empresas Mendes Junior Trading e Engenharia – em recuperação judicial, líder do Consórcio; Powerchina Brasil Construtora Ltda; e a Powerchina International Group Limited do Brasil.

Já o segundo aditivo foi firmado com o Consórcio Linha 02 Verde – Vila Prudente -Dutra.

Pelo documento, o valor do Contrato foi majorado em mais de R$ 15 milhões (R$ 15.442.420,51), passando o seu total para R$ 1.502.878.920,58 na data base 01/07/2014. Este foi o sexto aditivo até agora.

Este consórcio é constituído pelas empresas Engibras Engenharia, líder do Consórcio, S.A. Paulista de Construções e Comércio; e Sacyr Construcción S.A. do Brasil.

LINHA 2-VERDE: VILA PRUDENTE ATÉ PENHA

A extensão da Linha 2-Verde do Metrô de SP vai ligar Guarulhos à malha metroferroviária paulista. A estimativa é que a ligação reduza o tempo de viagem entre o bairro da Vila Madalena e Guarulhos dos atuais 145 minutos para cerca de 47 minutos.

Como benefícios, a extensão da Linha 2-Verde trará melhor distribuição das viagens de transporte coletivo por ônibus, e proporcionará mais três opções de integração metroferroviária à linha: Linha 12 – Safira da CPTM (Estação Ticoatira), Linha 11 – Coral da CPTM (Estação Penha) e Linha 3 – Vermelha do Metrô (Estação Penha).

Serão mais 14,5 km de extensão e 13 novas estações à linha já existente. A estimativa é que a partir daí a Linha 2-Verde completa transporte 1,5 milhão de passageiros por dia.

A linha que está sendo construída passará próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos, transpondo o rio Tietê, e cruzando bairros da zona leste paulistana como Penha, Vila Formosa e Tatuapé, conectando-se à estação Vila Prudente.

LINHA 4-AMARELA

O Metrô de SP publicou ainda aditivo ao contrato de obras da segunda fase da Linha 4-Amarela, atualmente sob concessão para a ViaQuatri.

As obras civis são de responsabilidade do Governo de SP.

O aditivo foi firmado com o Consórcio TC – Linha 4 Aamarela, constituído pelas empresas: TIISA (líder), e COMSA S.A , empresa estrangeira autorizada a funcionar no Brasil sob a denominação de COMSA S.A do Brasil.

Com o aditivo, o valor do contrato foi majorado em R$ 1.690.406,70 passando-o para R$ 929.820.836,57 na data

base de 01/04/2016.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes