Grupo Redentor escolhe a plataforma da Optibus para otimizar suas operações de transporte público no Rio de Janeiro

O Grupo Redentor, integrante do Consórcio Transcarioca, escolheu a plataforma da Optibus para elevar ainda mais a qualidade dos serviços prestados na cidade do Rio de Janeiro. A parceria tem como objetivo aprimorar as operações das empresas do Grupo – Viação Redentor, Transportes Barra e Transportes Futuro -, transformando a mobilidade urbana, otimizando serviços, elevando a satisfação dos passageiros e impulsionando a sua sustentabilidade financeira e operacional. Com este novo contrato, a Optibus reforça sua posição como a plataforma preferida por empresas de transporte público na cidade do Rio, já contando com clientes como BRT Rio de Janeiro, Viação Alpha, Real Auto Ônibus, entre outros.

O Grupo Redentor vai usar os produtos de tecnologia de ponta Planning e Scheduling da Optibus para realizar diversas otimizações na operação, de maneira rápida e precisa, utilizando inteligência artificial e algoritmos otimizados de sua plataforma nativa na nuvem. Desta maneira, o Grupo Redentor poderá gerenciar da melhor maneira todos os seus recursos operacionais. Um outro ponto a ser destacado é que a plataforma também vai oferecer uma visualização de dados da operação e de indicadores de desempenho sem precedentes, que poderão orientar decisões do dia a dia de maneira muito mais assertiva.

“Estamos empolgados por contar com a parceria da Optibus para impulsionar mais esse passo do Grupo Redentor em aprimorar a modernização da nossa rede de transporte no Rio de Janeiro. Acreditamos que essa colaboração permitirá que nossas operações atinjam padrões elevados de qualidade, confiabilidade de serviço e satisfação dos passageiros, promovendo uma experiência de transporte pública mais eficiente e satisfatória para a nossa cidade”, disse Jorge Dias, diretor do Grupo Redentor.

“Recebemos com muita satisfação o Grupo Redentor como o mais novo membro de nossa família de clientes. Gostaria de agradecer a confiança demonstrada e estamos empolgados em desenvolver este projeto ao lado deste grande parceiro. Estamos juntos na missão de impulsionar a inovação e eficiência no transporte público e vamos colaborar para alcançar juntos novos patamares de excelência”, disse Victor Celada, Diretor Regional da Optibus no Brasil.

No Brasil, a Optibus está presente em todas as regiões do país, com clientes também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Roraima. Mundialmente, a Optibus é a ferramenta de gestão de operações de transporte público presente em mais de 4 mil cidades.

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software nativa na nuvem, de ponta a ponta, para planejamento, programação, escala, operações e informações de passageiros de transporte público, alimentada por Inteligência Artificial (IA) e Algoritmos de Otimização. Agências e operadoras de transporte em todo o mundo confiam na Optibus para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço, promover a equidade no transporte, reduzir emissões e custos e modernizar suas operações. Saiba mais em nosso site.

Entenda melhor como a Optibus pode atender a sua operação de transporte público solicitando uma demo com nossos especialistas ou pelo email sales.latam@optibus.com.