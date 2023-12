Trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, não fazem parada nas estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier, Piedade e Oswaldo Cruz, na manhã deste domingo(3)

Interrupção acontece por causa de manutenção na rede aérea, das 10 às 19h

MICHELLE SOUZA

A SuperVia, concessionária responsável pelo transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou na manhã deste domingo, 3 de dezembro de 2023, que por causa de serviços de manutenção na rede aérea, os trens sentido Japeri e Santa Cruz não farão parada nas estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier, Piedade e Oswaldo Cruz.

A expectativa é que os serviços que vão começar às 10h, sejam concluídos até às 19h.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte