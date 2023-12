Neste domingo (3), por causa de serviços de manutenção, passageiros vão precisar fazer a troca de composição na estação Mercadão de Madureira, para seguir viagem até os terminais, no Rio de Janeiro

Trabalhos vão seguir até o fim da operação

MICHELLE SOUZA

A concessionária SuperVia, responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informou que neste domingo, 3 de dezembro de 2023, serão feitos serviços de manutenção de via e com isso, os passageiros precisam fazer a troca de composição na estação Mercadão de Madureira, para seguir viagem até os terminais.

Ainda não há previsão de quando os trabalhos devem ser finalizados. O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que a manutenção for concluída, as informações serão atualizadas.

