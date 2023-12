Trecho da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, será reaberto neste sábado (2)

Local havia sido interditado para realização de obras; 63 linhas retomarão seus trajetos originais

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura do Rio de Janeiro reabrirá a pista lateral da Avenida Brasil, no sentido Centro, entre a Rua Santos Lima e a Avenida Francisco Bicalho, neste sábado, 2 de dezembro de 2023.

Com a liberação, os veículos que vierem da Avenida Brasil, na altura do Caju, poderão seguir em direção ao Centro, Tijuca e Túnel Rebouças sem precisarem transitar pelo Viaduto do Gasômetro.

A pista lateral da Avenida Brasil no sentido Centro se tornará uma alternativa viária, aliviando o Gasômetro. Com isso, a expectativa é de melhora na fluidez e redução no tempo de viagem.

O trecho estava interditado para obras do Terminal Intermodal Gentileza (TIG). A reabertura é vista como um novo passo na preparação da região para a operação do corredor de BRT Transbrasil, com início previsto para janeiro de 2024. O terminal deve ser entregue em dezembro.

No trecho, foram realizadas obras de infraestrutura, com as vias tendo seu asfalto recuperado através de serviços de fresagem e recapeamento. A sinalização vertical também foi recuperada e uma nova sinalização para orientação de tráfego estava programada pra ser implantada na sexta-feira, 1º de dezembro.

Com a reabertura dos trechos, 63 linhas de ônibus terão seus itinerários originais retomados. Desde setembro de 2022, quando a via foi interditada, estavam sendo feitos desvios nas vias próximas.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte