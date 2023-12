Prefeitura de São Paulo entrega novos trechos de faixas eclusivas para ônibus na Zona Oeste e Centro neste sábado (02)

São 970 metros de corredor que beneficiarão cerca de 36 mil passageiros por dia

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Paulo entrega neste sábado, 02 de dezembro de 2023, um novo trecho de 970 metros do corredor exclusivo para ônibus do transporte coletivo municipal na Rua São Caetano, no Centro, e na Avenida dos Tajurás, na Zona Oeste.

Com objetivo de melhorar a fluidez dos coletivos na região, as novas faixas da capiral devem veneficiar cerca de 36 mil passageiros todos os dias.

O corredor da Rua São Caetano fica entre a Rua da Cantareira e a Avenida do Estado, na região da Luz, centro gistórico de São Paulo, onde circulam oito linhas de ônibus.

Já a faixa da Avenida dos Tajurás, que recebe novidade nos dois sentidos, liga, no sentido bairro, a Praça Deputado Dario de Barros e a Rua Taques Alvim. No sentido centro a ligação acontece entre a Avenida Engenheiro Oscar Americano e a Praça Deputado Dario de Barros, na Cidade Jardim, Zona Oeste, onde 11 linhas atendem.

A medida é parte do Programa de Metas da prefeitura da capital paulista, que prevê um total de 50 Km de novas faixas exclusivas para ônibus até o fim de 2024.

