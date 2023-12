Ônibus fica destruído após pegar fogo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (2)

Pane elétrica teria causado as chamas

MICHELLE SOUZA

Na manhã deste sábado, 2 de dezembro de 2023, um ônibus da linha 3333 (Via Roseira/BH) pegou fogo na Avenida Governador Valadares, no Centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pessoas que passavam pela avenida, ficaram assustadas com a quantidade de fumaça, ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros disseram que foram acionados por volta das 10h. Antes da chegada dos militares, algumas pessoas chegaram a ajudar no combate as chamas, com o auxílio de extintores de incêndio.

De acordo com testemunhas, as chamas teriam começado após uma pane elétrica no veículo.

O Diário do Transporte tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus, para mais informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte