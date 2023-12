Moradores do bairro Boa Vista, em Fortaleza (CE), agora contam com uma nova linha de ônibus para o transporte público

Coletivo já começou a circular neste sábado (2)

MICHELLE SOUZA

Os moradores do bairro Boa Vista, mais especificamente, da Comunidade Deus é Fiel, do Condomínio Solar das Águas e do Residencial Green Park, em Fortaleza, no Ceará, agora tem disponível uma nova linha de transporte público, que começou a circular neste sábado, 2 de dezembro de 2023.

A nova linha 352 – Solar das Águas/Green Park/Parangaba tem como ponto inicial a Rua Brisa Leste, no bairro Cajazeiras, e ponto final, o Terminal da Parangaba.

Hoje também, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deu início à substituição da Linha 677 – Cidade Jardim 5 / Montenegro / José Walter pela Linha 605 – José Walter / BR-116 / Av. I / Centro, no bairro José Walter.

Além de facilitar o deslocamento, os passageiros da nova linha 352 vão poder contar com a integração temporal, por meio do Bilhete Único ou carteira estudantil, com as linhas que se dirigem ao Centro e aos terminais da Parangaba e Papicu.

O itinerário da nova linha vai seguir a seguinte sequência, no sentio de ida:

1 – Rua Brisa Leste

2 – Avenida Dep. Paulino Rocha

3 – Av. Geógrafo Antônio Ribeiro Zaranza

4 – Rua Padre Paulino

5 – Rua Francisco Nogueira (Green Park)

6 – Rua Margarida de Queiroz

7 – Rua Tito Barros Filho

8 – Rua Francisco Vilela

9 – Rua José Messias Matos

10 – Rua Maestro Néo Miranda,

11 – Rua Ademar Paula

12 – Avenida Alberto Craveiro

13 – Avenida Dr. Silas Munguba

14 – Rua Carlos Amora

15 – Terminal Parangaba

Na volta, a linha 352 sai do Terminal da Parangaba, seguindo o seguinte itinerário:

1 – Terminal Parangaba

2 – Rua Eduardo Perdigão

3 – Avenida Silas Munguba

4 – Alça Rotatória Arena Castelão

5 – Avenida Alberto Craveiro

6 – Rua Ademar Paula

7 – Rua Maestro Néo Miranda

8 – Rua José Messias Matos

9 – Rua Francisco Vilela

10 – Rua Tito Barros Filho

11 – Rua Margarida de Queiroz

12 – Rua Francisco Nogueira (Green Park)

13 – Rua Padre Paulino

14 – Avenida Geógrafo Antônio Ribeiro Zaranza

15 – Rua Encontros

16 – Rua Brisa Leste

As linhas que passam pelo Residencial Cidade Jardim 5, também teve alguns ajustes, a Linha 677 – Cidade Jardim 5 / Montenegro / José Walter foi substituída pela Linha 605 – José Walter / BR-116 / Av. I / Centro, com a mudança, a Linha 605 – José Walter / BR 116 / Av. I / Centro vai percorrer o interior do Residencial Cidade Jardim 5 na ida e na volta.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte