Manaus (AM) tem alterações no trânsito e reforço no transporte público para apresentação de natal neste domingo (03)

Ao todo, oito veículos serão disponibilizados para atender os usuários que forem assistir ao espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Manaus, no Amazonas, irá alterar o trânsito nas imediações do complexo turístico Ponta Negra, na zona oeste da cidade, para a apresentação do espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”.

As alterações acontecerão neste domingo, 3 de dezembro de 2023. Acontecerão duas apresentações do espetáculo, sendo uma às 19h e outra às 20h30.

Segundo a prefeitura, a expectativa é de que o local tenha um grande fluxo de pessoas. Além das alterações, a gestão municipal ira reforçar as linhas de ônibus com oito veículos de apoio, que realizarão os itinerários de acordo com a necessidade dos usuários.

A interdição na avenida Coronel Teixeira está prevista para começar a partir da Avenida Alaska, no estilo Faixa Liberada. Ou seja, a interdição será apenas estendida. Caso seja necessário, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) poderá interditar outras vias.

Veja as linhas que atenderão ao local:

120 (Ponta Negra / Avenida São Jorge / Terminal 1 / Centro);

126 (Sipam / Avenida Brasil / Terminal 1 / Centro);

130 (Sipam / Avenida Brasil / Terminal 1 / Praça da Saudade);

450 (Ponta Negra / Redenção / Terminal 3 / Núcleo 5);

542 (Ouro Verde / Japiim / Avenida Brasil / T2 / Ponta Negra);

641 (T4 / Aeroporto / Terminal 3 / Ponta Negra);

642 (Terminal 3 / Estação 4 / Avenida do Turismo / Ponta Negra),

643 (Terminal 4 / Via Norte / Tarumã / Ponta Negra);

678 (T4 / T5 / Avenida Efigênio Salles / Ponta Negra)

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte