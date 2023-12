Linhas de ônibus para estação Barreiro, em Belo Horizonte (MG), agora terão 43 novas viagens aos domingos e feriados

Aumento vale para as linhas 208 (Estação Barreiro / Betânia, via Novo das Indústrias) e 3350 (Estação Barreiro / Estação Diamante, via Hospital Metropolitano)

MICHELLE SOUZA

As linhas 208 (Estação Barreiro / Betânia, via Novo das Indústrias) e 3350 (Estação Barreiro / Estação Diamante, via Hospital Metropolitano) aos domingos e feriados agora terão mais 43 novas viagens.

De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte (MG), as melhorias são para atender as solicitações da comunidade e facilitar o acesso dos passageiros nesses dias. Para informar a população sobre o acrescímo nas viagens, foram distribuídos folhetos nos ônibus.

A linha 208, que faz a ligação entres os bairros Betânia, Novo das Indústrias e a Estação Barreiro, vai ganhar 22 viagens aos domingos e feriados, entre 5h30 e 22h40. As outras 21, ficará com a linha 3350, que liga a Estação Barreiro à Estação Diamante, que deve beneficiar principalmente as pessoas que procuram atendimento aos domingos e feriados no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro.

Pela internet, através do portal da PBH, é possível acompanhar os horários e itinerários dos ônibus.

As novas viagens fazem parte das ações de melhoria do transporte público implementadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, com a sanção da Lei 11.458/23. Foram acrescidas 1.564 viagens ao sistema de transporte convencional da capital: 949 nos dias úteis e 615 nos finais de semana (sábado, domingo ou feriado). Também estão sendo incorporados à frota 413 veículos com ar condicionado, suspensão a ar e com menores níveis de poluentes.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte