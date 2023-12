Linha BRT10, em Campinas (SP), registra mais de 1 mil passageiros no pico da manhã, no primeiro dia de operação

Atendimento ao Terminal BRT Mercado e Rótula, começou na sexta-feira (1º)

MICHELLE SOUZA

Nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, foi o primeiro dia de operação da linha BRT10 no Terminal BRT Mercado e Corredor Central (Rótula), e contou com pelo menos 1.050 usuários no pico da manhã, entre 4h40 e 8h20, no Terminal Ouro Verde. Os agentes da mobilidade urbana no Terminal Ouro Verde que fizeram a contagem e normalmente, a demanda registrada às sextas-feiras no transporte público coletivo é menor em relação aos demais dias da semana.

Segundo o monitoramento inicial realizado pelos agentes da Emdec, o tempo de viagem registrado foi cerca de cinco minutos menor do que o previsto. O tempo de viagem da linha BRT10 é de 35 minutos.

O Diário do Transporte divulgou a ampliação do atendimento, relembre:

O presidente da Emdec, Vinicius Riverete disse que as equipes já constataram um movimento de migração para a linha BRT e que a Emdec segue monitorando a operação ampliada da BRT10 e pode ser que mais ajustes sejam feitos, se for necessário. “A Emdec já prepara a nova fase desta ampliação. Serão duas novas linhas e vamos ativar o Terminal BRT Campos Elíseos”.

Nos dias dias úteis, a linha está circulando com a frota reforçada, são mais cinco ônibus nos horários de picos. A frota passou de quatro para nove veículos. Os intervalos foram reduzidos de 18 para 10 minutos nos picos. E a operação foi ampliada dos dias úteis para sábados, domingos e feriados, ou seja, das 4h40 às 0h35.

No Corredor Central, são atendidos pontos de parada na Irmã Serafina (Allan Kardec), Anchieta (Prefeitura e CPFL), Orosimbo Maia x Sacramento e Terminal Mercado. Pelo itinerário ampliado, a linha BRT10 seguirá do Terminal Central para o Corredor Central, passando pela Dr. Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Terminal Mercado. Retornará, então, pela Senador Saraiva ao Terminal Central, retomando o trajeto pela João Jorge. O atendimento aos terminais Ouro Verde, Santa Lúcia e Central; e às estações Vila Rica, Anhanguera, Parque Industrial, São Bernardo, Mário Gatti e João Jorge vão permanecer.

Para viabilizar o retorno ao Centro, a partir do Terminal Mercado, a Emdec executou a abertura de acesso na avenida João Penido Burnier, foram colocados novos semáforos e sinalização viária horizontal.

A expectativa é que em janeiro de 2024, uma nova fase da ampliação do BRT Ouro Verde seja anunciada. Está prevista a criação de duas novas linhas: BRT11 (Terminal Vida Nova / Corredor Central) e BRT12 (Terminal Campos Elíseos – Corredor Central), além da ativação do Terminal BRT Campos Elíseos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte