Homem é preso em flagrante por importunação sexual dentro de trem da CPTM na noite desta sexta (1º)

Caso ocorreu na estação Brás; Segundo CPTM, entre janeiro e outubro de 2023, foram registrados 79 casos de importunação sexual em trens e estações, sendo que 67 deles, ou 85% do total, foram atendidos no Espaço Acolher, preparado para atender vítimas nestas situações

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na estação Brás, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) por importunação sexual por volta de 21h20 desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.

Câmeras de segurança do interior de um dos carros (vagões) de um trem da linha 12-Safira flagram o ato.

A mulher, de 37 anos, ao desembarcar na estação Brás, acionou os seguranças da CPTM que detiveram o homem.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Já a CPTM informou que atendeu prontamente a vítima e que lamenta o caso.

Ainda de acordo com a CPTM, entre janeiro e outubro de 2023, foram registrados 79 casos de importunação sexual em trens e estações, sendo que 67 deles, ou 85% do total, foram atendidos no Espaço Acolher, preparado para atender vítimas nestas situações. Do número total, 72 suspeitos foram encaminhados à autoridade policial.

NOTA SSP

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por importunação sexual, às 21h20 de sexta-feira (1), na Rua Domingos Paiva, no Brás. Na ocasião, a vítima, de 37, acionou agentes da estação Brás da CPTM, informando o ocorrido. Câmeras de segurança do vagão flagraram a ação e o autor foi detido em flagrante. O caso foi registrado como importunação sexual pela 1ª DDM e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

NOTA CPTM

A CPTM lamenta a importunação sexual a uma passageira na noite desta sexta-feira (1º), ao desembarcar na Estação Brás. Ela foi prontamente atendida por agentes de segurança e recebida no Espaço Acolher, destinado a vítimas de violência. O infrator foi preso após ser levado à 1ª DDM do Centro.

A CPTM realiza ações e campanhas de conscientização aos passageiros e treinamentos para os colaboradores, em prevenção e combate a crimes de importunação sexual. Os trens e estações possuem câmeras de monitoramento que podem auxiliar na identificação e abordagem de autores, de maneira a coibir a circulação no sistema novamente. Além disso, desde março de 2020, a companhia possui o Espaço Acolher em 33 estações das cinco linhas, que oferece atendimento humanizado e privativo a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da empresa.

Entre janeiro e outubro de 2023 a CPTM registrou 79 casos de importunação sexual em seus trens e estações, sendo que 67 deles, ou 85% do total, foram atendidos no Espaço Acolher. Do número total, 72 infratores foram encaminhados à autoridade policial.

