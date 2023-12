Cidade de São Paulo terá faixa azul para motos nas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Luiz Dumont Villares e Zaki Narchi a partir de segunda (04)

Espaços somam 17,8 km; Próximas vias serão Av. do Estado e Av. Jacu Pêssego (inclui a Av. Nova Trabalhadores e Vice-Presidente)

ADAMO BAZANI

As avenidas Brigadeiro Faria Lima, Luiz Dumont Villares e Zaki Narchi recebem nesta segunda-feira, 04 de dezembro de 2023, trechos com faixas azuis para motos.

Ao todo são 17,5 km destes espaços criados para evitar acidentes entre carros, caminhões e ônibus e motos.

A meta da Prefeitura é implantar 200 km de Faixa Azul até o fim de 2024.

As novas faixas ficam nos seguintes trechos:

– Avenida Brigadeiro Faria Lima: entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Rua Michel Milan, em ambos os sentidos, totalizando 9,2 km. Neste segmento, o fluxo de motociclistas é de 8 mil por dia

– Avenida Zaki Narchi: entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Luiz Dumont Villares, em ambos os sentidos, somando 3,6 km. No trecho circulam 5,5 mil motos diariamente.

– Avenida Luiz Dumont Villares: entre a Avenida Zaki Narchi e a Rua Sevilha, em ambos os sentidos, somando 5 km. São 14 mil motos todos os dias no local.

No dia 18 de dezembro de 2023, mais duas vias devem receber faixas azuis para motos: Av. do Estado e Av. Jacu Pêssego (inclui a Av. Nova Trabalhadores e Vice-Presidente).

HISTÓRICO:

A primeira faixa azul começou a funcionar na 23 de Maio de forma oficial no dia 25 de janeiro de 2022, no sentido Santana/Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário Jorge João Saad.

A segunda faixa, na avenida dos Bandeirantes, começou a operar em 06 de outubro de 2022, entre a Via Marginal do Rio Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, o que dá cerca de 8,5 km por direção. O primeiro sentido a receber a Faixa Azul foi da Marginal Pinheiros para o Complexo Maria Maluf.

De acordo com a prefeitura, desde o início de funcionamento destes espaços não foram registradas mortes nos trechos.

Em 26 de janeiro de 2023, um ano depois da implantação da primeira faixa, Nunes disse que a cidade quer implantar até o fim da gestão, em dezembro de 2024, mais 220 km de “faixa azul” para motos.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/01/26/ouca-prefeitura-de-sao-paulo-quer-implantar-mais-220-km-de-faixa-azul-para-motos/

Em um evento realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, no dia 15 de junho de 2023, o prefeito Ricardo Nunes sinalizou que poderiam receber Faixa Azul as avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Senador Queiroz. O objetivo é interligar as vias à avenida 23 de Maio.

Nunes ainda disse que o estudo sobre outras vias que receberão a Faixa Azul serão ampliados e foi confirmado que o projeto será colocado na avenida Faria Lima.

Na ocasião, o prefeito havia previsto que os novos trechos poderiam começar em julho.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/16/faria-lima-esta-entre-as-vias-da-capital-paulista-que-vao-receber-faixa-azul-para-motos-diz-diretor-de-planejamentos-da-cet-novas-devem-comecar-em-julho/

Mas, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) perdeu o prazo das novas implantações, o que resultou na queda do então presidente Jair de Souza.

No lugar de Souza, foi conduzido à presidência da CET, o engenheiro Hemilton Tsuneyoshi Inouye.

No discurso da entrega dos 50 ônibus elétricos para a cidade, que ocorreu no dia 18 de setembro de 2023, o prefeito Ricardo Nunes cobrou em público Hemilton para agilizar a implantação das faixas paras motos.

Repercutiu negativamente o fato de Jair de Souza e Hemilton Tsuneyoshi serem sócios desde 1997 numa empresa de consultoria voltada para trânsito e transportes, a Via Expressa Engenharia Limitada.

A prefeitura diz que desde 2019, a empresa não presta mais serviços, mas antes disso, atuava e ambos já eram diretores da CET.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes