Prefeitura de SP está prestes a anunciar resultados das licitações do corredor BRT Radial Leste I e do prolongamento da Chucri Zaidan

Sessões para julgamento dos documentos de habilitação foram realizadas nesta quinta-feira (30), e escolha dos vencedores deverá ser publicada nos próximos dias

A prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Obras – SPObras, realizou nessa quinta-feira, 30 de novembro de 2023, a última sessão de duas licitações importantes para o transporte coletivo da capital.

Trata-se das obras do corredor de ônibus BRT Leste 1 e do prolongamento da Chucri Zaidan, que vêm sendo postergadas há anos.

Conforme publicado no Diário Oficial da Cidade (DOC) desta sexta-feira, 01º de dezembro, após a realização das sessões para abertura dos Envelopes nº 2, contendo os documentos de habilitação, a Comissão de Licitação suspendeu o encontro para análise e julgamento dos documentos apresentados pelas empresas concorrentes, que será publicada em breve no DOC, quando terá início o prazo recursal.

BRT RADIAL LESTE I

Dividida em três lotes, a concorrência contempla as obras do trecho que vai do Terminal Parque Dom Pedro II até a Rua Professor Miguel Russiano, próximo à avenida Aricanduva, e deve atender a 300 mil pessoas por dia. No total, o corredor terá 9,74 km e cada empresa vai fazer um trecho.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 9 de novembro passado a SPObras divulgou a classificação da primeira fase do certame. Foram classificadas as propostas apresentadas para os três lotes, tendo por data-base o mês de Setembro/2023:

Este corredor de ônibus rápidos é considerado um dos principais projetos no programa de metas da prefeitura na área de transportes.

O TCM havia suspendido a concorrência, alegando que o edital poderia gerar um sobrepreço às obras de mais de 65 milhões aos cofres públicos, ou seja, 13% do valor total, sendo a maior parte deste valor (R$ 54,2 milhões), com fornecimento e montagem de estruturas metálicas.

Entre os apontamentos era de que esta licitação, que na época projetava ultrapassar R$ 500 milhões, deveria ter audiências públicas, o que não foi constatado pelo TCM.

Como mostrou o Diário do Transporte, a licitação destinada a contratar empresa ou consórcio de empresas para as obras do Corredor BRT Radial Leste I foi lançada no dia 22 de dezembro de 2022. A SPObras (São Paulo Obras), empresa pública do município, responsável pelo processo licitatório, suspendeu a concorrência em 21 de janeiro de 2023. (Relembre)

CHUCRI ZAIDAN

Como noticiou o Diário do Transporte, foram quatro as propostas comerciais apresentadas:

– Consórcio Corredor Chucri Zaidan (JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda. – SOEBE Construção e Pavimentação S/A – CONSTRAN Internacional Construções S.A.);

– Consórcio Construcap – Geofix (Chucri Zaidan) (CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comércio S.A. – GEOFIX Engenharia e Fundações Ltda.)

– Consórcio Agis-Consbem-Trail (AGIS Construção S/A – CONSBEM Construções e Comércio Ltda. – TRAIL Infraestrutura Ltda.)

– Consórcio Chucri – Laguna (EGTC Infra S/A e OECI S/A).

Das quatro licitantes, a Comissão inabilitou o Consórcio Chucri – Laguna.

Após a interposição de recursos, no entanto, este quadro se alterou, com a reabilitação do Consórcio Chucri-Laguna ficando em segundo lugar, atrás do Consórcio Corredor Chucri Zaidan.

Das outras, apenas o Consórcio Construcap – Geofix se manteve na disputa.

Assim, pela ordem de valores, os documentos das empresas selecionadas pelo critério comercial serão analisados nesta quinta-feira (30):

1º – Consórcio Corredor Chucri Zaidan (JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda. – SOEBE Construção e Pavimentação S/A – CONSTRAN Internacional Construções S.A.);

2º – Consórcio Chucri – Laguna (EGTC Infra S/A e OECI S/A); e

3º – Consórcio Construcap – Geofix (Chucri Zaidan) (CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comércio S.A. – GEOFIX Engenharia e Fundações Ltda.).

A melhor proposta, do primeiro colocado na relação acima, foi no valor de R$ 376.050.151,62.

DETALHES DAS DUAS OBRAS

= BRT RADIAL LESTE – TRECHO 1

LOTES

A concorrência foi dividida em três lotes, separados por trechos:

Trecho 01 – Terminal Parque Dom Pedro a Rua Almirante Brasil, com extensão aproximada de 2.800 m;

Trecho 02 – Rua Almirante Brasil a Rua Armando Gardenghi, com extensão aproximada de 3.100 m; e

Trecho 03- Rua Armando Gardenghi a Rua Professor Miguel Russiano, com extensão aproximada de 3.840 m.

CORREDOR RADIAL LESTE I

O Corredor Radial Leste Trecho I terá início no Terminal Parque Dom Pedro II por onde os ônibus caminharão sobre o viaduto Nakashima, adentrará na Avenida Alcântara Machado em nível e seguirá pela Rua Melo Freire até o entroncamento da Rua General Souza Neto com a Avenida Conde de Frontin, após 200m da Avenida Aricanduva.

Em conjunto com o BRT Aricanduva, o objetivo do Corredor é estabelecer uma ligação estrutural de grande capacidade e eficácia para a circulação de ônibus, desde o extremo sudeste da cidade até a região central, informa o edital publicado pela SPObras.

Veja a localização:

A extensão viária deverá comportar ainda, além das faixas de tráfego, os passeios, ciclovias, travessias, passarelas, encontros viários, Obras de Artes Especiais – OAE, Obras de Artes Correntes – OAC, paradas, buscando preferencialmente a travessia para acesso às estações em nível.

O projeto deve contemplar a faixa destinada à ciclovia no trajeto.

O pavimento para as faixas exclusivas deverá ser em concreto, enquanto para a faixa de tráfego geral será do tipo flexível.

As Paradas deverão ser projetadas respeitando uma distância aproximada de 600 m. Deverão ser dotadas de plataformas conforme padrões definidos pela SPTrans. Deverão ainda ser portar painéis eletrônicos informativos, de sinalização horizontal, vertical e semafórica específica para as travessias de pedestres.

Este trecho do corredor Radial Leste I passa pelas áreas das Subprefeituras Sé, Mooca e Penha e conta com 12 estações, 16 plataformas no sentido Bairro-Centro e 16 plataformas no sentido Centro-Bairro, respeitando uma distância aproximada de 600m, a saber:

Parada Rua da Figueira;

Parada Men de Sá;

Parada Hipódromo;

Parada Bresser;

Parada Dr. Fomm;

Parada Serra de Jairé;

Parada Tuiuti (Metrô Tatuapé);

Parada Serra do Japi (CB);

Parada Serra do Japi (BC);

Parada Monte Serrat;

Parada Altair;

Parada Alarico Silveira.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A implantação do Corredor de ônibus BRT – Radial Leste I faz parte do Programa Corredores de Ônibus de São Paulo, integrante do Programa de Mobilidade Urbana a ser implantado pela São Paulo Obras – SPObras e operado pela São Paulo Transportes S/A – SPTrans, empresa responsável pela gestão do sistema de transporte municipal de São Paulo.

A Zona Leste de São Paulo concentra uma significativa proporção populacional no contexto municipal, com elevado número de usuários de transporte coletivo. Mesmo que parcialmente esta região seja atendida por dois eixos estruturais do transporte sobre trilhos, a Linha 3 –Vermelha do Metrô e a Linha 11 – Coral da CPTM, estes já apresentam sinais de saturação, e os ônibus continuam a se configurar como a espinha dorsal do transporte público da cidade.

No entanto, o congestionamento do sistema viário diminui a eficiência dos sistemas coletivos devido ao compartilhamento das vias. O que é agravado pela falta de agilidade dos veículos relacionada às suas dimensões e, principalmente, por se caracterizar como um sistema que pressupõe paradas sistemáticas.

Considerando o fato de que a Zona Leste é a região da cidade com o menor número de corredores de ônibus exclusivos e que o eixo da Radial / Aricanduva constitui a principal ligação viária para a Região Sudeste da cidade, beneficiando uma população de cerca de 1,5 milhões de pessoas, justifica-se a necessidade de implantação do Programa de Corredores de Ônibus da Zona Leste pela SPOBRAS para atender as demandas

existentes e previstas para 400 mil passageiros/dia útil.

As melhorias previstas neste programa devem constituir um conjunto específico de intervenções que têm como objetivo implantar um Sistema de Transporte Coletivo na região Leste de São Paulo. Entende-se que essas medidas são de fundamental importância para essa região e deverão impactar positivamente o desempenho das linhas de ônibus. O que se espera é a melhoria da frequência das linhas de ônibus e do tempo de viagem do sistema.

= PROLONGAMENTO DA CHUCRI ZAIDAN

A licitação estava suspensa pelo TCM (Tribunal de Contas do Município) desde o início de março e foi liberada em junho deste ano.

Após os ajustes determinados pelo TCM, o valor das obras foi reduzido em R$ 72 milhões, passando de mais de R$ 527 milhões para R$ 455 milhões.

O TCM também liberou na ocasião a concorrência para a reforma do corredor de ônibus na Av. Amadoer Bueno da Veiga, na zona Leste. Com os ajustes, o valor desta obra cairá de R$ 82 milhões para R$ 71 milhões.

O prolongamento da Chucri integra a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

A finalização da implantação do empreendimento implicará a criação de uma nova ligação alternativa e de apoio à Marginal Pinheiros, aumentando a acessibilidade urbana da região sul do Município de São Paulo.

A obra ainda favorecerá os pedestres, com implantação de passeios amplos e acessíveis, e ciclistas, com implantação de ciclovias que fazem a conexão da nova via aos sistemas cicloviários existentes na Marginal Pinheiro e no corredor Berrini

De acordo com o termo de referência, o empreendimento cuja obra foi licitada em 2008 pela EMURB compreendia a execução do trecho da Rua João Dória à Avenida João Dias, numa extensão de 3,2 km, inclusive o túnel sob a Rua José Guerra, atual Rua Cecilia Lotemberg, implantação da Ponte Laguna e obras de adequação.

“Devido a fatores supervenientes que consumiram mais recursos do que o previsto, mesmo com a redução do escopo, não foi possível concluir a obra do túnel, tendo sido executados apenas seus emboques, conforme alternativa em célula simples. O contrato de obras (Lote 5) foi encerrado após os devidos ajustes viários para operação do trânsito e transporte em condições provisórias”, relata o edital.

As obras pendentes abrangem:

= Trecho 1 – Urbanismo da Av. Chucri Zaidan

= Trecho 2 – Implantação do Corredor de Ônibus da Av. Chucri Zaidan e Passagem Subterrânea

= Trecho 3 – Adequação do Corredor de Ônibus da Av. Chucri Zaidan (Av. Joao Doria a R. Antonio de Oliveira)

= Rampas cicloviárias na Ponte Laguna

“Atualmente os moradores reivindicam a retomada das obras, pois sem a passagem subterrânea a mobilidade na região ficou prejudicada, o trânsito ficou sobrecarregado, além de ser uma área inutilizada”, diz o Edital.

CORREDOR DE ÔNIBUS:

A licitação do corredor Amador Bueno da Veiga refere-se ao trecho entre a Praça Micaela Vieira e a Rua Embira e contempla a requalificação de cruzamentos, plataformas, paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

A concorrência estava suspensa desde o início de março de 2023.

O traçado do corredor Amador Bueno da Veiga, de 5 quilômetros de extensão, inicia-se na confluência da Rua Dr. João Ribeiro com a Praça Micaela Vieira e segue até o cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e Calim Eid, seguindo até a confluência com a Rua Embira e término junto à Avenida São Miguel.

CHUCRI ZAIDAN:

O edital das obras remanescentes do prolongamento da avenida Chucri Zaidan também estava suspenso desde março de 2023.

O edital tinha sido lançado em 17 de janeiro de 2023.

Segundo a prefeitura, a primeira etapa de obras havia sido concluída em 2018 e, por causa de problemas que consumiram mais recursos do que o previsto, não foi possível concluir todo o projeto original, a exemplo da passagem subterrânea em túnel sob a Av. Cecilia Lottenberg, tendo sido construídas apenas as entradas do túnel.

O empreendimento prevê a construção do túnel sob a Av. Cecília Lottenberg, com 880 metros de extensão, em célula dupla, contemplando duas faixas por sentido, passeios laterais e sistemas, inclusive saídas de emergência e poços de ventilação.

Os serviços também abrangem a implantação de corredor de ônibus, enterramento das redes aéreas, paisagismo e melhoramentos nos trechos já existentes da via. No trecho da Av. João Doria até a Rua Antônio de Oliveira, haverá adequação da geometria viária existente para comportar 4 faixas por sentido, sendo a faixa da esquerda para corredor de ônibus.

A futura obra favorecerá os pedestres, com implantação de passeios amplos e acessíveis; e ciclistas, com implantação de ciclovias que fazem a conexão da nova via aos sistemas cicloviários existentes na Marginal Pinheiro e no corredor Berrini, além da implantação de uma rampa cicloviária metálica na Ponte Laguna, conectando-a à ciclovia existente na margem Leste do Rio Pinheiros.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes