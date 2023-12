Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) reduz tarifa do transporte coletivo de R$ 5,00 para R$ 3,00 durante a semana

Passagem também fica mais barata aos sábados e domingos, quando passageiros passam a pagar R$ 2,00

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) anunciou nesta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, o novo modelo de transporte coletivo municipal que será implantado na cidade.

O novo projeto institui a diminuição do preço da tarifa em dias úteis, que cai de R$ 5,00 para R$ 3,00, e aos sábados e domingo, que passa a ficar em R$ 2,00. Os valores já valem a partir desta sexta (1°).

Outra medida apresentada pela administração municipal é o aumento de horários no sistema. A concessionária Oceânica Sul ainda terá o prazo de 90 dias para implantar uma nova linha operada por ônibus executivo, que deve contar com ar-condicionado, garantindo menos paradas e mais agilidade no atendimento.

Já a linha convencional, que possuía dez horários aos dias úteis, passa a contar com 22. Aos finais de semana, quando haviam apenas dois horários, a linha passa a operar com 16 horários aos sábados e 13 aos domingos.

Outra novidade é a linha da madrugada, que deve começar a circular por volta das 2h. A medida ainda não tem previsão de início.

“Será possível para retorno dos shows do Verão Maior nos finais de semana da temporada. Vamos ofertar transporte de qualidade e garantir também mais horários aos estudantes”, disse o prefeito Rudisney Gimenes Filho.

Já as regiões do Guaraguaçu, na PR 407, e da Ponta do Poço, em Pontal do Sul, contarão com ampliação no atendimento do transporte coletivo, já que de acordo com o prefeito, uma linha balneária, via Avenida Deputado Aníbal Khury, margeando a orla, está em estudo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte