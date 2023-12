Ministério das Cidades vai liberar R$ 1,4 bilhão para o VLT da capital paulista pelo PAC

Sinalização foi dada pelo Jader Barbalho Filho ao secretário de Governo da cidade, Edson Aparecido

ADAMO BAZANI

A capital paulista deve receber em torno de R$ 1,4 bilhão do Ministério das Cidades para a implantação de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) a ser integrado ao sistema de transportes por ônibus municipais.

A sinalização foi dada nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, pelo Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho ao secretário de Governo da cidade, Edson Aparecido, que se encontraram há pouco na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28), em Dubai.

Segundo Aparecido, o projeto foi inscrito como prioritário no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e a prefeitura dará contrapartidas.

No dia 08 de novembro, a prefeitura constituiu um Grupo de Trabalho Intersecretarial (GTI) para promover discussões e formular propostas sobre a Implementação de um Sistema de Transporte do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no Centro da capital.

A ideia é que o sistema de bonde modernos interligue ônibus ao metrô.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes