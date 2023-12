Marcopolo, por meio da Neobus e Volare, foi habilitada para fornecer 7.720 ônibus para o Caminho da Escola

Diário do Transporte revelou com exclusividade os lances e as empresas vencedoras da licitação

A Marcopolo confirmou em nota nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, que foi homologada na licitação do Programa Caminho da Escola, do Governo Federal para fornecer 7.720 ônibus escolares no ciclo que vai até o fim de 2024.

No dia 17 de outubro de 2023, o Diário do Transporte trouxe com exclusividade a relação dos fornecedores, entre encarroçadoras e fabricantes de chassis.

Segundo o comunicado da Marcopolo, são 2.120 micro-ônibus da marca Volare, com diferentes configurações, além de 5.600 outras unidades com carrocerias da marca Neobus, em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Volare:

– 1.100 unidades do modelo Attack 8 4×4 (ORE1 4×4), sendo 100 veículos com transmissão automática;

– 840 unidades do Volare Access (Onurea2), sendo 40 com transmissão automática, e

– 180 do modelo Attack 8 (ORE1) com transmissão automática.

Neobus:

O total é de 5.600 ônibus com chassis Volkswagen Caminhões e Ônibus, sendo:

– 4.000 veículos na configuração ORE 1, com chassi Volksbus 8.180E e carroceria Neobus Thunder,

– 1.600 unidades Onurea, com chassi Volksbus 8.180 e carroceria Neobus Thunder

Cada ônibus tem capacidade para transportar até 29 estudantes e duas opções de acessibilidade – plataforma elevatória ou dispositivo de poltrona móvel (DPM).

O diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan, destacou algumas características dos modelos, por meio de nota.

“Esta conquista demonstra a expertise da Marcopolo no desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades e diferentes características das cidades brasileiras, com veículos de diversos tamanhos e capacidades, inclusive com tração 4×4, piso baixo e transmissão automática”

Desde quando foi lançado o Caminho da Escola, pelo Governo Federal, em 2007, Marcopolo diz que já entregou cerca de 20 mil veículos para o transporte de estudantes.

Ao longo deste ano de 2023, foram entregues aproximadamente duas mil unidades, referentes às licitações de 2021 e 2022.

A Marcopolo ainda diz que “foi a primeira fabricante brasileira a desenvolver e lançar um modelo específico para o transporte escolar, o Volare Escolarbus. Apresentado em 1999, o veículo se transformou em referência para o mercado nacional.”

