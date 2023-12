Linhas da EMTU na Grande São Paulo e Litoral Norte ganham 49 novas viagens

Acréscimo de partidas foi feito em seis linhas intermunicipais que atendem ABC, Carapicuíba, Barueri, Mogi das Cruzes, São Sebastião e Caraguatatuba

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) ampliou o atendimento de seis linhas metropolitanas que circulam em São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Carapicuíba, Barueri, Mogi das Cruzes, São Sebastião e Caraguatatuba.

Cerca de 16 mil passageiros serão beneficiados diariamente com o acréscimo de 49 viagens e de cinco ônibus. As linhas 5505 e 450 tiveram aumento de viagens nos dias úteis e aos sábados, a linha 147 nos dias úteis, as linhas 197 e 254 aos sábados, e a linha 201 aos domingos.

Os serviços são operados pelas concessionárias Unileste, Anhanguera, NextMobilidade e Pássaro Marron. A reprogramação foi realizada com base nos monitoramentos diários feitos pelos setores de planejamento e fiscalização da EMTU, e nas informações obtidas pelo Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.

Os passageiros podem consultar os novos horários das linhas pelo site ou aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

Confira as linhas reforçadas:

201 – Mogi das Cruzes (Terminal Rodoviário Geraldo Scavone)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tiete) – desde 25/11

450 – Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte)/Barueri (Alphaville 2) – a partir de 2/12

147 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Jardim João de Barro) – a partir de 2/12

195 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/Diadema (Terminal Metropolitano Piraporinha) – a partir de 2/12

254 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – a partir de 2/12

5505 – São Sebastião (Balsa)/Caraguatatuba (Terminal Rodoviário de Caraguatatuba) – a partir de 6/12

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte