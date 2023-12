Confira 10 maneiras de recarregar o cartão ou pagar a tarifa no sistema Transcol, na Grande Vitória (ES)

Dentre as opções, estão postos de autoatendimento, recarga online e compras com agentes

GUILHERME STRABELLI

Os usuários do Sistema Transcol, o sistema metropolitano de transportes da Grande Vitória, no Espírito Santo, tem o CartãoGV como bilhete único para acessar o sistema.

Para realizar a recarga do sistema e até pagar a tarifa de acesso ao sistema, os clientes possuem diversas opções, dentre as quais estão postos de autoatendimento, recarga online e compras com agentes.

Uma das alternativas é realizar a recarga com aplicativos. Em média, os créditos são efetivados em até 1 hora após o pagamento e as formas de pagamento são cartões de débito e crédito, boleto bancário e Pix. Os aplicativos são: RecargaPay, Banestes, Pic Pay ou Kim. É necessário ativar a carga apresentando o cartão em um validador ou em um saldímetro, disponível nas lojas do GVBus.

É possível realizar o pagamento da tarifa dentro do ônibus ou nas catracas dos terminais através do aplicativo Kim, onde o passageiro ativa um cartão virtual que gera um QR Code. O código deve ser apresentado no validador. Não é necessário ter um cartão físico para criar a carteira.

Os clientes podem utilizar as máquinas de autoatendimento para recarregar o CartãoGV. Nas máquinas existentes nos shoppings, nas rodoviárias, no Aeroporto de Vitória e no Aquaviário, só é possível realizar o pagamento por cartões. Já nas máquinas de autoatendimento nos terminais, é aceito pagamento em dinheiro.

Também é possível realizar a recarga com os parceiros revendedores de créditos espalhados pela Grande Vitória. O pagamento só poderá ser feito em dinheiro. As lojas GV Bus também realizam a recarga. Elas estão localizadas nas estações do Sistema Transcol, na UFES e na Rua Constante Sodré, em Vitória.

É possível realizar a compra com agentes de vendas do CartãoGV que atuam nos terminais. O pagamento pode ser feito através de dinheiro e cartões e os funcionários utilizam uniformes amarelos. Para os passageiros que utilizam os terminais de integração, é possível comprar e recarregar o Cartão nas roletas. Neste caso, também é possível realizar o pagamento em dinheiro.

Nas estações do Aquaviário existem postos para compra e recarga do cartão também. As máquinas de compra estão disponíveis nas estações Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica).

Por fim, também é possível realizar a recarga do CartãoGV através od site do sistema. Neste caso, a recarga demora três dias para ser lançada, que é o período de compensação bancária.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte