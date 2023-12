Boletim ViaMobilidade – Tarde (01/12)

Informações à Imprensa (01/12 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Nossa operação

– A equipe de via permanente realiza manutenções preventivas e corretivas nas máquinas de chave, dispositivos que acionam os Aparelhos de Mudança de Via (AMV) responsáveis pelos trens mudarem de via durante o trajeto. Na foto, máquina de chave do Pátio Presidente Altino recebe manutenção preventiva.

Serviço

Linha 8

– Elevador em manutenção na estação Jandira. E em reforma/revitalização na estação Itapevi.

– Escada rolante em manutenção na estação Carapicuíba.

Linha 9

– Elevadores em manutenção nas estações Grajaú, Granja Julieta, Hebraica-Rebouças e Villa Lobos-Jaguaré.

– Escada rolante em manutenção na estação Socorro. E em reforma/revitalização na estação Grajaú.