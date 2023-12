Bagé (RS) altera horários de circulação do transporte público a partir deste sábado (2)

Alterações foram feitas após audiência pública para evitar colapso do serviço no município gaúcho

GUILHERME STRABELLI

Um novo cronograma de horários do transporte coletivo entrará em vigor a partir deste sábado, 2 de dezembro de 2023, na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul.

Em dias úteis e sábados, será realizado o intervalo de 1 hora entre as viagens das linhas nos horários de pico da manhã, das 9h às 11h, da tarde, das 14h30 às 16h30, e após as 19h30. Foi estabelecido que pelo menos um ônibus seguirá em operação por linha.

Aos domingos e feriados, as linhas funcionarão em horários específicos. Na manhã, a circulação irá das 6h30 às 11h e à tarde, das 14h às 18h30.

No período de intervalo das linhas convencionais, das 11h às 21h59 e das 18h30 às 21h, será realizada uma linha circular com um veículo por concessionária para atender deslocamentos do centro para os bairros.

As linhas rurais também sofreram alterações.

Confira:

Linha Rural Bento Rengo – Sem operação;

Linha Rural Serrilhada – Operação quinzenal, às segundas-feiras;

Linha Rural Olhos D’Água – Sem operação;

Linha Rural Pedra Grande – Operação quinzenal.

Colapso do sistema

As mudanças acontecerão por meio do Consórcio de Transporte Coletivo de Bagé (CTC) por causa da baixa adesão da comunidade em horários específicos, o que ampliou o déficit tarifário.

Segundo a prefeitura, as alterações visam evitar o colapso do serviço de transporte público. Para decidir a mudança, foram realizadas reuniões com representantes das empresas, de entidades e uma audiência pública com a população.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte