Artigo sobre comportamento do usuário do transporte público é publicado em revista internacional

Trabalho é elaborado por acadêmicos da UFMG, USP e participação da Bus2 e Ecobonuz

A revista internacional Science Direct publicou nesta semana o artigo “Comportamento de mudança de linha de ônibus: evidências de fatores influenciadores com base em dados de cartão inteligente”, na tradução do inglês.

O trabalho, que foi elaborado pelos pesquisadores Leise Kelli de Oliveira (UFMG), Cassiano Augusto Isler (USP), e pelos diretores da Ecobonuz, Tulio Lima Lessa Carvalho, e da Bus2, Gustavo Balieiro e Marco Littig, aborda o comportamento de passageiros do transporte público de Belo Horizonte (MG), que tendem a modificar seus hábitos utilizando os serviços durante a semana, pela manhã ou tarde, nos deslocamentos para suas casas.

Esta análise levou em consideração os dados obtidos pelo sistema de bilhetagem eletrônica, em um trabalho realizado em conjunto pela Bus2 e Ecobonuz que permite a fidelização dos usuários do transporte público e subsidiando órgãos gestores com informações que permitam incentivar mudanças comportamentais e adequações da malha de transporte com maior agilidade.

O artigo completo integra a 52ª edição da Research in Transportation Business & Management, e está disponível no link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539523001311, no texto original em inglês.