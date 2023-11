Metrô fecha um dos acessos da Estação São Bento da linha 1-Azul durante dois dias para remoção de árvores, a partir desta quinta (30)

Local interditado leva ao Vale do Anhangabaú

ARTHUR FERRARI

O Metrô de São Paulo anunciou que das 8h às 16h, durante esta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, e sexta (1°), o acesso da Estação São Bento da linha 1-Azul ao Vale do Anhangabaú fica fechado durante a remoção de duas árvores.

O serviço foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo, já que as árvores estão oferecendo perigo para as pessoas, levando em conta que esta é uma época de grande movimento em função da chegada do Natal e das compras na região.

A estação São Bento conta com outros quatro acessos: da Praça São Bento, que dá acesso ao Mosteiro, das ruas Boa Vista e São Bento e da Ladeira Porto Geral.

Placas orientam os passageiros no local sobre a interdição do acesso.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte