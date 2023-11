Itajaí (SC) passa a contar com bilhete temporal no transporte coletivo

Nova funcionalidade do sistema de bilhetagem da Transdata permite que os passageiros recarreguem seus cartões por período pré-determinado e valores mais atrativos

ALEXANDRE PELEGI

Os passageiros do transporte público do município de Itajaí (SC), que são atendidos pelo Sistema de Ônibus Local (SOL), contam com um novo benefício para sua mobilidade: um bilhete temporal.

Resultado da modernização do sistema de tarifa, a nova funcionalidade da bilhetagem da Transdata, responsável pela solução implantada em Itajaí, permite que os passageiros recarreguem seus cartões para um período pré-determinado de uso, com a compra de títulos diários, semanais e mensais.

Como consequência, a modalidade proporciona, além de um número maior de viagens, uma melhor experiência ao passageiro. Com mais comodidade, economia e agilidade, o bilhete temporal permite fidelizar o uso do transporte coletivo.

O sistema de transporte de Itajaí, de acordo com a prefeitura, tem uma frota de ônibus moderna, com 44 veículos climatizados, acessíveis e com Wi-Fi. As linhas serão ampliadas para 27 com abrangência de 95% da área urbana.

“O SOL deu um salto à frente ao disponibilizar Títulos Temporais para os cidadãos de Itajaí, e foi fundamental para a Transdata fazer parte desse avanço com nossa tecnologia e solução. Agora é o momento de exercitar a criatividade, buscar alternativas em meio a um cenário em que o bem coletivo deve ser prioritário”, diz o gerente de Produtos da Transdata, Cristiano Silva.

Com abrangência de 95% da área urbana e linhas com novas nomenclaturas (Troncais, Alimentadoras, Perimetrais, Lazer e Turismo, Circulares e Rurais), o SOL trouxe alterações na forma como a população pega ônibus na cidade.

Com a possibilidade do uso dos ônibus por um período maior de dias, e com a garantia de um valor mais atrativo – quanto mais usa, mais barato fica – a utilização do transporte coletivo passa a se integrar de fato à rotina do passageiro.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes