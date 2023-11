Real Expresso, do Grupo Guanabara, adquire um Busscar Vissta Buss DD com chassi Mercedes-Benz O-500 RSD 2438 6×2

Veículo conta com 12 poltronas leito no salão inferior e 48 executivas no superior

ARTHUR FERRARI

Cliente da Busscar de longa data, a Real Expresso, do Grupo Guanabara, incorporou à sua frota um Vissta Buss DD zero quilômetro.

O ônibus, projetado para viagens de longas distâncias e turismo e fabricado sobre chassi Mercedes-Benz O-500 RSD 2438 6×2, foi entregue à empresa na segunda quinzena de novembro.

O modelo conta com 12 poltronas leito no salão inferior e 48 com serviço executivo no salão superior, todas com tomada USB individual. Ar-condicionado, sanitário, bebedouro elétrico e geladeira também compõem o veículo.

Destaque no segmento de transporte rodoviário, o Vissta Buss DD Busscar é confortável, tecnológico e conta com ampla cabine para o motorista, equipada com poltrona amortecida de forma pneumática, apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos.

Na parte mecânica, o veículo apresenta motor eletrônico e câmbio automático. As cores internas são em tons de preto, azul e cinza. A pintura externa é o azul característico da Expresso Guanabara.

Confira mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte