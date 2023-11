Grande Recife prepara reforço no transporte público para a Festa do Morro nos dias 1 e 8 de dezembro

Evento contará com ampliação da frota para atender aos milhares de fiéis que participarão da celebração



GUILHERME STRABELLI

O Grande Recife Consórcio de Transporte – CTM anunciou a implantação de mudanças no transporte da região para a Festa do Morro da Conceição. Dentre as alterações, está o reforço de 36 linhas no dia 8 de dezembro de 2023, dia de homenagens à Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com o Consórcio, no dia 8, quando é esperado o maior número de fiéis, 260 ônibus circularão pela região, fazendo 2.336 viagens ao longo do dia. Isso representa um reforço de 162 ônibus e 1.234 viagens em relação a feriados comuns.

A partir da última terça-feira, 28 de novembro, os ônibus já podem divulgar no destino eletrônico dos veículos o termo “Festa do Morro”. Os reforços começarão já nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.

Confira as linhas que terão reforço:

060/2060 – TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA

202 – TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA)

207 – TI BARRO / TI MACAXEIRA (BR-101)

330 – CASA AMARELA / CDU (AV. CAXANGÁ)

513 – CÓRREGO DA AREIA

516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE)

520 – TI MACAXEIRA / PARNAMIRIM

521 – ALTO SANTA ISABEL (CDE. BOA VISTA)

601 – TI MACAXEIRA / P.R. BOLA NA REDE

604 – TI MACAXEIRA / ALTO DO BURITY

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CDE. BOA VISTA)

630 – VASCO DA GAMA / DERBY

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

640 – GUABIRABA / DERBY (JOANA BEZERRA)

641 – TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA

642 – GUABIRABA (CÓRREGO JENIPAPO)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

680 – VASCO DA GAMA / AFOGADOS

718 – CÓRREGO DO EUCLIDES / DERBY

901 – TI ABREU E LIMA / TI MACAXEIRA

902 – TI MACAXEIRA / MIRUEIRA

948 – TI MACAXEIRA / ARTHUR LUNDGREN II

1906 – TI PELÓPIDAS / TI MACAXEIRA

2490 – TI CAMARAGIBE/TI MACAXEIRA

515 – NOVA DESCOBERTA (BACURAU)

523 – DOIS IRMÃOS (BACURAU)

613 – MORRO DA CONCEIÇÃO (BACURAU)

626 – BREJO (BACURAU)

643 – CÓRREGO DO JENIPAPO (BACURAU)

Confira a programação de mudanças:

Dia 1 de dezembro de 2023 (Sexta-feira)

Mudança provisória do terminal da linha 612-Morro da Conceição (Cruz Cabugá). Transferência do terminal da linha para a Rua Pedro Allain até o dia 8 de dezembro. Montagem da estrutura de pagamento antecipado da tarifa.

Mudança provisória do ponto de retorno da linha 613-Morro da Conceição (Bacurau). Remanejamento provisório para a Rua Pedro Allain.

Itinerários provisórios para as linhas 612 e 613, quando transferidas para a R. Pedro Allain.

– Sentido subúrbio / cidade: …, R. Pedro Allain, Av. Norte, …

– Sentido cidade / subúrbio: …, Av. Norte, R. Rosália Cisneiros, R. Prof. Rui de Castro, R. Vasco da Gama, R. Pe. Lemos, R. Pedro Allain.

Implantação de parada seletiva em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, da Prefeitura do Recife, exclusiva para as linhas 641-TI Macaxeira/Encruzilhada e 645-TI Macaxeira (Av. Norte).

Implantação de parada seletiva em frente ao imóvel nº 5.924, após o Largo Dom Luiz, próxima ao Supermercado “Mais Você”, no sentido cidade/subúrbio, para as onze linhas abaixo.

330 – CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ),

517 – CÓRREGO DO INÁCIO,

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ),

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE),

622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ),

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS),

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA),

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ),

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ),

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO),

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

Alteração de itinerário da linha 622-VASCO DA GAMA (CABUGÁ), no sentido cidade/subúrbio, por conta da interdição do Largo Dom Luiz.

– Itinerário normal: …, Av. Norte, Largo Dom Luiz, R. Dois de Fevereiro, R. Vasco da Gama, …-

– Itinerário provisório: …, Av. Norte, R. Vasco da Gama, …

Dia 8 de dezembro de 2023 (Sexta-feira):

Reforço da operação de 36 linhas de ônibus, inclusive cinco linhas noturnas (bacurau).

Funcionamento prolongado do Terminal Integrado da Macaxeira – O TI Macaxeira ficará aberto na madrugada do dia 07 para o dia 08 de dezembro de 2023, com realização de viagens extras em oito linhas de ônibus, conforme abaixo.

202-Barro/Macaxeira (Várzea) realizará duas viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio: 03h30 e 04h.

207-Barro/Macaxeira (BR-101) realizará nove viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio: 00h01, 00h30, 01h, 01h30, 02h, 02h30, 03h, 03h30 e 04h.

