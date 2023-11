VLT terá reforço e aumento de viagens no período de compras do Natal

Segundo a EMTU e a BR Mobilidade, dois veículos se juntarão à frota atual nas próximas semanas

GUILHERME STRABELLI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) e a BR Mobilidade anunciaram um reforço na operação do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) na Baixada Santista para o período de compras para o Natal.

O reforço na operação começará nesta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, e irá até o dia 8 de dezembro. Segundo a EMTU, serão incluídos mais 2 VLTs na frota e 12 viagens a mais na programação. Isso deverá gerar um aumento de 4,8 mil lugares no sistema.

Ao todo, a população terá 15 VLTs disponíveis, que farão 196 viagens nos dias úteis, ofertando 78,4 mil lugares.

De acordo com a empresa, a programação foi planejada por causa da previsão de aumento de demanda no período, que engloba as datas de pagamento do 13º salário.

O VLT oferece integração tarifária com 45 linhas metropolitanas e 37 linhas municipais de Santos. Para ter direito à integração gratuita, com pagamento de apenas uma tarifa, é necessário usar os dois modais pagando com o cartão BR Card (R$ 5,25).

Se o embarque for primeiro no VLT e o passageiro siga para o sistema municipal depois, será cobrado R$ 4,55 inicialmente, com cobrança posterior de R$ 0,35 ao entrar nas linhas da cidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte