Santo André (SP) vai receber ônibus zero km com nova tecnologia de redução de poluentes e ar-condicionado pela Viação Vaz

Modelo ainda tem bloqueio pneumático de janelas

ADAMO BAZANI

A cidade de Santo André, no ABC Paulista, vai receber nos próximos dias ônibus zero quilômetro com ar-condicionado e nova tecnologia que pode reduzir em até 75% as emissões de poluentes.

A primeira unidade comprada pela Viação Vaz já está pronta na fábrica de carrocerias da Marcopolo na cidade de São Mateus, no Espírito Santo.

A Viação Vaz opera linhas como B-47 (Vila Palmares/Vila Luzita), B-51 (Jardim Bom Pastor/Jardim Oriental), B-63 (Vila Palmares/Jardim Alvorada – via Bairro Paraíso), I-03 (Jardim Bom Pastor/Parque Capuava), I-06 (Jardim Bom Pastor/Estação Utinga) e I-08 (Bairro Paraíso/Jardim das Maravilhas).

Além de ar-condicionado, o modelo possui elevador para acessibilidade, poltronas ergonômicas, iluminação interna de led e janelas com bloqueio pneumático para abertura somente quando necessário em caso de emergência.

Outro item é o mostrador de velocidade em tempo real visível para os passageiros.

Câmeras de ré e monitoramento com imagens transmitidas em telas no painel do motorista, ajudam na segurança e nas manobras.

O modelo é Marcopolo Torino, Mercedes-Benz, com motorização que já segue o padrão de restrições de emissões Euro 6.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes