Parlamento Europeu apoia novas regras para reduzir poluição causada por ônibus e caminhões

Proposta que será levada agora aos governos nacionais quer que a partir de 2030 somente sejam vendidos ônibus urbanos novos com emissões nulas; ônibus a biometano teriam prazo até 2035

ALEXANDRE PELEGI

Os deputados do parlamento europeu aprovaram na semana passada, dia 21 de novembro de 2023, a negociação de novas medidas para reduzir as emissões de CO2 para os novos veículos pesados, que incluem ônibus e caminhões.

Estes veículos respondem por 25% das emissões do total do transporte rodoviário na União Europeia.

O objetivo do parlamento europeu é reforçar as metas de redução das emissões de CO2 para ônibus e caminhões médios e pesados, o que inclui veículos de serviço, como os de lixo, basculantes ou betoneiras.

As metas a serem alcançadas seriam de 45% para o período 2030-2034, 65% para 2035-2039 e 90% a partir de 2040.

As metas foram aprovadas por 445 votos a favor, 152 votos contra e 30 abstenções, e passam a definir a partir de agora a posição de negociação que será levada aos governos os países que integram a União Europeia (UE).

A proposta da Comissão, aprovada pela maioria, quer permitir o registro apenas de ônibus urbanos novos com emissões nulas a partir de 2030 e propõe uma isenção temporária (até 2035) para os ônibus urbanos alimentados a biometano, sob condições estritas.

O relator Bas Eickhout (Verts/ALE, Países Baixos) declarou que a transição para caminhões e ônibus com nível nulo de emissões é fundamental não só para cumprir os objetivos climáticos, mas também para assegurar um ar mais limpo nas cidades europeias. “Estamos a trazer transparência a uma das principais indústrias transformadoras da Europa e um óbvio incentivo para investir na eletrificação e no hidrogénio. Estamos a trabalhar a partir da proposta da Comissão, alargando o âmbito de aplicação e adaptando vários objetivos e parâmetros de referência para acompanharmos a realidade, uma vez que a transição está a avançar mais rapidamente do que o esperado”.

Com a decisão aprovada, o Parlamento poderá agora iniciar conversações com os governos da UE sobre a forma final da legislação.

Vale lembrar que o assunto vem sendo discutido há meses.

No dia 14 de fevereiro de 2023, a Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa para estabelecer normas de desempenho no que diz respeito às emissões de CO2 dos veículos pesados a partir de 2030, com o propósito de ajudar a alcançar o objetivo de neutralidade climática até 2050 e de reduzir a procura de combustíveis fósseis importados.

Os veículos pesados, como caminhões, ônibus urbanos e de longa distância, são responsáveis por mais de 25 % das emissões de gases com efeito estufa provenientes do transporte rodoviário na UE e representam mais de 6 % do total das emissões destes gases na UE.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes