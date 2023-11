Rua Tibúrcio Cavalcante, em Fortaleza (CE), tem trânsito liberado nesta segunda-feira (27)

Interdição ocorreu para realização das obras de implantação da Estação Nunes Valente do Metrô

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará liberou o trânsito de veículos e pedestres da Rua Tibúrcio Cavalcante, no cruzamento com a Avenida Santos Dumont.

A via havia sido interditada para a realização das obras de implantação da Estação Nunes Valente, que irá integrar a Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

Desde às 7h, o fluxo no local opera em sentido único Norte/Sul (Praia/Sertão), sendo liberado o trecho entre as ruas Costa Barros e Torres Câmara.

Aqueles que desejam acessar a Avenida Santos Dumont podem seguir pela Rua Tibúrcio Cavalcante, sem haver mais a necessidade de utilizar as ruas Marcos Macedo e Osvaldo Cruz.

O fluxo da avenida Santos Dumont, no trecho entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante, contudo, não será liberado. A área citada segue com canteiro em obras.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte