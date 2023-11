Marcopolo Rail será um dos destaques do workshop “Inovação e Expansão da Rede de Transportes Públicos” da STM

Empresa deve apresentar detalhes sobre sistema desenvolvido para o Consórcio AeroGru, que inicia operação no primeiro semestre de 2024

A Marcopolo Rail, especializada no desenvolvimento e produção de trens, será um dos destaques entre as participantes do workshop “Inovação e Expansão da Rede de Transportes públicos da STM”.

O evento será realizado na próxima quinta-feira, 30 de novembro de 2023, a partir das 9h, no Instituto de Engenharia, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

Petras Amaral Santos, gerente executivo da companhia, irá participar do painel “Implementação do Aeromovel no Aeroporto de Guarulhos”, que será realizado das 10h20 às 10h50. Paulo Sayão, diretor da P. Sayão Consultoria, será responsável por moderar o painel.

Além disso, será exposto um “Mockup” da People Mover”, fabricado para o Consórcio Aerogru e que foi desenvolvido para começar a operar a partir do primeiro semestre de 2024 no Aeroporto de Guarulhos. O sistema irá se integrar a linha 13-Jade da CPTM, com os três terminais aeroportuários e o estacionamento.

A Marcopolo Rail tem capacidade para desenvolver e produzir localmente modais ferroviários adequados à potencial demanda do mercado brasileiro e latino-americano. O projeto desenvolvido para o AeroGRU, é um exemplo de solução voltada para as necessidades de deslocamento de passageiros de forma rápida e eficiente, garantindo conforto e segurança com padrão ferroviário internacional”, afirmou Petras Amaral.

De acordo com o gerente executivo, existem diversas cidades brasileiras que estudam a implantação de novos ramais ferroviários. Além disso, outras estão estudando a revitalização de ramais existentes.

Ainda no mesmo evento, ao lado de Petras e Eduardo Chrysostomo Silva, diretor de Operações na Aerom Sistemas de Transportes, darão uma palestra sobre “material rodante e o desenvolvimento das obras do People Mover”, mostrando aspectos técnicos da execução através de imagens de drone transmitidas em tempo real através do YouTube.

Serviço

Workshop ‘Inovação e Expansão da Rede de Transportes Públicos da STM’

Data: 30 de novembro de 2023

Local: Instituto de Engenharia -Avenida Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana (SP)

Horário das Palestras: 9h às 12h

Horário da Exposição: 12h às 22h

INSCRIÇÃO – gratuita

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte