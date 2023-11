Linhas de ônibus retornam aos itinerários originais na Zona Norte de São Paulo nesta terça (28)

Mudanças entrarão em vigor às 7h e envolvem o acesso à Estação Perus da Linha 7-Rubi da CPTM

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que 11 linhas irão retornar aos seus itinerários originais.

Segundo a empresa, as mudanças nas rotas acontecerão a partir das 7h desta terça-feira, 28 de novembro de 2023.

As linhas envolvidas passarão a circular no entorno da Praça Inácia Dias, para atender o ponto localizado no acesso à Estação Perus, da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Confira as linhas que serão alteradas:

8055/10 (Perus – Lapa)



888P/10 (Perus – COHAB Taipas)



8055/51 (Perus – Metrô Barra Funda)



1020/10 (Perus – Conexão VL. Iório)



8014/10 (Morro Doce – Perus)



8015/10 (Cem. de Perus – Term. Pirituba)



8194/10 (Perus – Term. Cachoeirinha)



848L/10 (Recanto dos Humildes – Term. Pirituba)



N137/11 (Term. Pirituba – Perus)



8015/21 (Cem. de Perus – CPTM Peru)s: Linha deverá manter a operação em sistema circular, atendendo ao ponto de passagem localizado no acesso à Estação Perus.



8010/21 (CPTM Perus – Sítio Botuquara): Linha deverá retomar ao ponto inicial na praça, em frente à Estação Perus, e operar como circular no Sítio Botuquara, mantendo o itinerário alternativo, adotado em função das obras na Rua Bernardo José de Lorena.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte