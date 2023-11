OUÇA: Belarmino de Ascenção Marta conta como iniciou no ramo de ônibus

Fundador de um dos maiores grupos empresariais de transporte do País, português de 87 anos foi homenageado na BBF, evento de memória da mobilidade

ADAMO BAZANI

Colaborou José Euvilásio Sales

“O principal do ônibus é o passageiro e é a ele que devemos agradecer”

A frase, dita neste sábado, 25 de novembro de 2023, é de um dos principais empresários de ônibus do Estado de São Paulo, o português Belarmino de Ascenção Marta que, aos 87 anos de idade, foi homenageado pela BBF (BusBrasil Fest), evento de memória dos transportes, que ocorreu em Campinas, no interior paulista.

Belarmino também fez questão de agradecer aos trabalhadores do ramo.

Nascido em Vilar de Rei, na região de Trás-os-Montes, em Portugal; Belarmino conta que no ano de 1949, a ideia inicial de sua família era se mudar para o Canadá. Mas os planos mudaram e, em 11 de novembro de 1952, com o pai, a mãe e mais três irmãos, desembarca no Brasil.

O início da vida profissional foi como vendedor de verduras na banca de seu tio Abílio no Mercado Central de São Paulo. Depois passou a vender agrião na Ceagesp, também na capital paulista, e chegou a atuar no transporte de cargas com 12 caminhões.

Em 1961, juntamente com cunhado Antonio José Fonseca e amigos, Belarmino vendo o crescimento da cidade de São Paulo e a necessidade cada vez maior de as pessoas se deslocarem, decide entrar para o ramo de transporte.

Foi fundada a Auto Viação Brasil Luxo.

Belarmino conta que foram três linhas de ônibus, que serviam ao Mandaqui, Santa Inês e Vila Amália, na zona Norte. Eram 11 coletivos simples.

Entre os anos de 1960 e 1970, o sistema de transportes estava desorganizado em São Paulo.

Segundo o relato de Belarmino, eram 74 empresas de ônibus.

Até que o prefeito Olavo Setúbal, cuja gestão foi de 1975 a 1979, juntamente com seu secretário de transportes, Adriano Murgel Branco, reorganizou o sistema de transportes por áreas de operação.

Foi criado o padrão de pintura “saia e blusa”, pela qual, a cor da saia (parte inferior da lataria do ônibus) indicava a região a ser atendida.

Belarmino, que também tinha uma atuação na zona Leste, decidiu se concentrar na zona Norte da cidade de São Paulo, onde já tinha as maiores operações.

A “saia” da zona Norte e, consequentemente da Brasil Luxo, era marrom.

A Brasil Luxo deu origem, com o passar do tempo, à Sambaíba Transportes Urbanos, que está entre as três maiores frotas da capital paulista, com cerca de 1,3 mil ônibus.

A BBF é organizada pelo Portal do Ônibus e tem divulgação e apoio do Diário do Transporte.

A família de Belarmino possui controle total único, sociedade ou participação em empresas como:

Sambaíba Transportes Urbanos

ConSor – Consórcio Sorocaba

Comercial Sambaíba de Viaturas

Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo – Embralixo

Empresa São José

MoV Vinhedo – Rápido Sumaré

MoV Paulínia – Rápido Sumaré

MoV São João da Boa Vista – Rápido Sumaré

MoV Nova Odessa – Rápido Sumaré

MoV Louveira – West Side

MoV Itu – West Side

MoV Avaré – West Side

MoV Boituva – West Side

MoV Sumaré – Viação Ouro Verde

MoV Monte Mor – Rápido Campinas

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus

Rápido Luxo Campinas

Rápido Sumaré

Sambaíba Transportes Urbanos

Transportes Capellini

ValleSul Transportes e Turismo

VB Transportes e Turismo

VBex Encomendas

VB Cargas

Viaje Mais

Viação Atual

Viação Avante

Viação Campo dos Ouros

Viação Itu

Viação Lira (LiraBus)

Viação Ouro Verde

Viação Transguarulhense

Vila Real Transportes e Serviços

West Side Viagens e Turismo

Monte Alegre Agência de Turismo

