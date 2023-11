Motorista de ônibus é arremessado pelo para-brisa em grave acidente com caminhão em Santos (SP) na manhã deste domingo (26)

Condutor do coletivo foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã deste domingo (26), um motorista de ônibus foi arremessado pelo para-brisa após um caminhão colidir no coletivo, no entorno do Terminal de Passageiros Marítimos Giusfredo Santini, no bairro Macuco, em Santos (SP).

A parte dianteira do ônibus operado pela empresa BR Mobilidade foi completamente destruída, além do acidente ter resultado na queda de um poste, que atingiu um carro. O caminhão seguia pela Via Perimetral sentido à Ponta da Praia, segundo a Autoridade Portuária de Santos (APS).

O condutor foi socorrido e levado à Santa Casa do município; uma outra passageira também sofreu ferimentos, mas foi liberada após ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. De outras quatro pessoas feridas, uma seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central e as outras três para a UPA da Zona Leste.

A APS informou que a Via Perimetral e a Rua João Alfredo foram interditadas para que houvesse o atendimento e a análise da queda de cabos de energia elétrica.

O Diário do Transporte entrou em contato com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para mais informações sobre o acidente.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte