EMTU altera ponto de parada da linha 219 em São Paulo para viagens após às 19h a partir desta segunda-feira (27)

Segundo a empresa, alteração visa melhorar condições de embarque e desembarque dos passageiros

GUILHERME STRABELLI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), responsável pelo gerenciamento dos ônibus intermunicipais, irá alterar um ponto da linha 219 – Santa Isabel (Monte Serrat) – São Paulo (Metrô Armênia).

A alteração entra em vigor a partir desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023.

Com a mudança, nas viagens a partir das 19h, as paradas que acontecem na Rua Guaporé, na altura do nº 121, passarão a ser realizadas na Rua Edmundo Veloso, no Terminal Armênia Norte, junto ao ponto da linha 585.

Nas viagens realizadas antes das 19h, o ponto de parada segue no endereço original.

De acordo com a EMTU, linha 219 realiza 55 viagens nos dias úteis, transportando, em média, 2,4 mil passageiros diariamente.

O ponto inicial da linha, em Santa Isabel, permanece sem alterações. Segundo a EMTU, a mudança visa proporcionar mais segurança e qualidade aos passageiros, possibilitando embarque e desembarque em um ponto mais bem iluminado e localizado.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte