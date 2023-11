VÍDEO: Gontijo e Gold se posicionam oficialmente sobre batida entre seus ônibus que resultou em mortes e várias pessoas feridas neste sábado (25) em Minas Gerais

Colisão aconteceu no Km 834, próximo a São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais

ARTHUR FERRARI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA/ADAMO BAZANI

Dois ônibus de transporte rodoviário de passageiros, um da Gontijo e outro da Gold Turismo, se envolveram em um acidente no início deste sábado, 25 de novembro de 2023, na Rodovia Fernão Dias, próximo ao município de São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais. (Fotos dos veículo no final)

A colisão, que acabou deixando ao menos três mortos e mais de 30 feridos, teria acontecido após o motorista de um dos ônibus se deparar com o outro completamente parado na pista, não tendo tempo de frear ou desviar, segundo a Arteris Fernão Dias, responsável pela gestão da rodovia. A concessionária informou também que ambos veículos seguiam sentido São Paulo.

Informações preliminares apontam que duas das pessoas mortas estavam no veículo que não conseguir parar e colidiu com o outro parado. Um dos ônibus transportava 26 pessoas, enquanto o outro levava 43.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima morreu no local, outra veio a falecer ainda no trajeto rumo ao Hospital Samuel Libânio, e a terceira teve o óbito declarado na unidade hospitalar. Dentre os feridos, três ficaram presas às ferragens, com suspeita de fraturas nos membros inferiores; dos demais passageiros, quatro estão em estado grave.

A rodovia tem interdição total do acostamento e faixa da direita para atendimento do Corpo de Bombeiros.

Confira a nota divulgada pela Gold Turismo e Fretamento sobre o acidente:

“A Gold estava realizando um fretamento com retorno de BH a Sorocaba na data de ontem, onde um ônibus da Viação Gontijo colidiu na traseira do veículo da Gold Turismo. O ônibus transportava 41 passageiros, onde 7 passageiros foram encaminhados para atendimento no Hospital Samuel Libânio. Até o momento, dois passageiros foram liberados, dois foram a óbito e dois se encontram internados sem risco de vida. A empresa lamenta o ocorrido e esteve o tempo todo no local do acidente e no hospital, dando todo o suporte necessário.”

Veja também o posicionamento da Gontijo referente o ocorrido:

“Um ônibus da Gontijo trafegava na Rodovia Fernão Dias, próximo a Pouso Alegre, quando se deparou com um ônibus de turismo parado no acostamento, mas com parte do veículo dentro da pista. Sem conseguir se desviar completamente, colidiu com o mesmo. Infelizmente, o acidente causou a morte de uma passageira da Gontijo e 4 dos 25 passageiros estão em hospital de Pouso Alegre, passando por atendimento. Outros 12 que também passaram pelo hospital já foram liberados e foram levados para o posto de parada, onde receberam alimentação e escolheram se voltariam para Belo Horizonte ou seguiriam para São Paulo em veículos da empresa, que já tem equipe no local atendendo e acompanhando seus clientes e familiares. Os outros 8 passageiros preferiram seguir viagem imediatamente, em ônibus da empresa que passaram pelo local.”

Veja vídeo e fotos:

Fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte