Música alta no ônibus faz com que SPTrans lance campanha nos coletivos de São Paulo

Gerenciadora coloca avisos nos veículos e ainda lembra: ninguém precisa escutar sua conversa ao celular

ADAMO BAZANI

Ouvir aquela música que você detesta? E acabar sabendo dos detalhes da vida, dos sonhos, do emprego e dos relacionamentos, até com intimidades, de quem você sequer sabe que existe?

É chato né.

Ainda mais num ambiente coletivo de grande concentração, como em ônibus e composições metroferroviárias.

Apesar de todo mundo saber que é falta de educação, ainda tem muita gente que ouve música em alto volume sem fone dentro do transporte coletivo ou conversa aos berros ao celular.

Isso motivou a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus da capital paulista, a fazer uma campanha especial, iniciada em 23 de novembro de 2023, lembrando que usar fone de ouvido enquanto estiver no transporte e ser discreto nas conversas são, na verdade, atos de cidadania. A campanha termina em 07 de dezembro de 2023.

“Ao ouvir música nos ônibus, use sempre fones de ouvido.

Mantenha também a privacidade de suas conversas e evite falar alto ao celular”

A campanha está no “Jornal do Ônibus”, que é um informativo em forma de cartaz, afixado no interior dos ônibus.

A mensagem também está sendo veiculada nas redes sociais da gerenciadora.

A cidade de São Paulo tem mais de 12 mil ônibus que transportam sete milhões de passageiros por dia útil em 1,3 mil linhas. É considerado o maior sistema de ônibus da América Latina e está entre os maiores do mundo.

É difícil conscientizar tanta gente, mas ao menos o pessoal da comunicação da gerenciadora tenta.

Constantemente são feitas no Jornal do Ônibus campanhas como contra racismo, violência e abuso sexual, uso de mochila nos corredores dos ônibus, mas uma das que mais chamaram a atenção recentemente foi sobre os “pernas-abertas” dos ônibus, citando as pessoas “folgadas” que ocupam o lugar dos outros.

A campanha foi em abril de 2023.

Relembre:

O “Jornal do Ônibus” também traz informações operacionais, como mudanças de linhas, frotas, horários e períodos de gratuidades (como nas eleições e no ENEM, recentemente).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes