ViaMobilidade oferece serviço de trens expressos para o Primavera Sound 2023

Venda de passaportes especiais, com valor de R$ 30, já está disponível no site Passaporte Mobilidade

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, vai disponibilizar o serviço de trens expressos para facilitar o deslocamento dos fãs até o Primavera Sound São Paulo 2023 que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. A venda dos passaportes especiais, com valor de R$ 30,00, já está disponível no site Passaporte Mobilidade (https://passaporte.viamobilidade.com.br/).

As vantagens do passaporte especial incluem viagens mais rápidas, conforto de trens exclusivos e partidas com hora marcada. Os trens expressos terão como único ponto de embarque a Estação Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, que faz conexão com a Linha 4-Amarela de metrô, operada pela ViaQuatro. Além disso, o serviço de trens expressos não irá interferir na operação regular dos trens da Linha 9-Esmeralda.

“Esta é a segunda vez que organizamos uma operação especial voltada para os fãs de festivais de música. Nossa primeira experiência foi um grande sucesso e comprovou que a Linha 9-Esmeralda é a melhor opção de transporte para chegar ao Autódromo de Interlagos, principalmente nos dias de grandes eventos. Além disso, o trem é o meio de transporte mais rápido, seguro e sustentável para o deslocamento na cidade de São Paulo. Estamos trabalhando intensivamente para que o público do Primavera Sound entre no clima do festival desde o trajeto até o local”, explica Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade.

O serviço expresso garante acesso aos trens exclusivos com destino direto à Estação Autódromo, sem parar nas demais estações que fazem parte do trajeto. O ponto de desembarque da Linha 9-Esmeralda se encontra a menos de 700 metros de distância do portão de acesso ao Autódromo de Interlagos, equivalente a 8 minutos de caminhada até a entrada do festival.

Para o retorno do Primavera Sound São Paulo, o passaporte expresso inclui o ‘Fast Pass’, com acesso sinalizado na Estação Autódromo, e embarque preferencial na plataforma, nos dois primeiros carros de cada trem. Os intervalos de partida serão adequados para atender com mais agilidade o grande fluxo de passageiros.

Para aumentar as opções de desembarque, as composições vão parar em todas as estações da linha 9-Esmeralda. Durante os dias do festival, a Estação Autódromo estará aberta para embarque de passageiros até às 2h. As demais estações das Linhas 4 – Amarela, 5 – Lilás, 8 – Diamante e 9 – Esmeralda permanecerão abertas para desembarque e integração de passageiros até a conclusão das viagens originadas na Estação Autódromo.

“Estamos sempre nos esforçando para oferecer o melhor serviço e provar a eficiência de nossas operações. Há dois meses optamos por inovar o atendimento ao público com um serviço de trens expressos e observamos retornos muito positivos. Na época, um festival de cinco dias contou com operação 24 horas nos trilhos de São Paulo. A ViaMobilidade transportou mais de 1,5 milhão de clientes no período e somente a Estação Autódromo recebeu mais de 220 mil pessoas. De cada 10 pessoas que foram ao Autódromo de Interlagos, 6 passaram pelos trilhos da ViaMobilidade. Foram 1500 viagens no serviço regular e 120 no serviço especial. O índice de satisfação dos passageiros que usaram os trens regulares, semiexpresso e expresso variaram entre 70% e 95%, segundo pesquisa do Datafolha”, explica Francisco Pierrini, diretor da ViaMobilidade.

O serviço em horário especial é fruto de uma parceria do Primavera Sound São Paulo com a ViaQuatro, ViaMobilidade e ViaMobilidade Linhas 8 e 9, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, e das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, respectivamente.

Confira como vai funcionar o serviço expresso:

– O serviço expresso terá trens exclusivos, com embarque na Estação Pinheiros sentido à Estação Autódromo, sem parada nas demais estações do trajeto.

– Ao todo, serão 10 trens expressos com horários de ida pré-determinados, com previsão de partida a cada 30 minutos entre às 11h e 15h. O último trem previsto foi programado para sair apenas às 16h.

– As passagens para os serviços especiais poderão ser adquiridas antecipadamente por meio do site Passaporte Mobilidade.

– A validação dos passaportes especiais na estação Pinheiros será separada da validação do serviço regular. Se o passageiro optar por ir para estação de embarque do serviço especial de trem ou metrô, precisará comprar um bilhete de transporte regular nos canais tradicionais de venda, no valor de R$ 4,40.

– Os caminhos até a plataforma de embarque serão sinalizados e orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança das estações, especialmente treinados.

– Para as viagens de ida, o embarque será feito em áreas designadas na plataforma da Estação Pinheiros, não interferindo no embarque dos passageiros nos serviços regulares.

– Os tempos de viagem serão reduzidos, dada a ausência de paradas. Os trens serão devidamente identificados para os serviços especiais.

– Para as viagens de volta, o passaporte expresso garante o acesso especial ‘Fast Pass’ com sinalização na Estação Autódromo, e embarque preferencial na plataforma, nos dois primeiros carros de cada trem.

– Não haverá interferência na operação regular dos serviços da Linha 9-Esmeralda.

– A Estação Autódromo estará aberta para embarque de passageiros até às 2h. As demais estações das Linhas 4 – Amarela, 5 – Lilás, 8 – Diamante e 9 – Esmeralda permanecerão abertas para desembarque e integração de passageiros até a conclusão das viagens originadas na Estação Autódromo.