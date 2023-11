Rápido Sumaré compra 40 ônibus Busscar EL Buss FT com chassis Mercedes-Benz OF-1721 e MAN VW 17.230

Primeira remessa com dez veículos é entregue ainda em novembro; unidades restantes chegam no primeiro semestre de 2024

ARTHUR FERRARI

No mês de novembro, a Busscar iniciou a entrega dos primeiros ônibus de um pacote composto por 40 El Buss FT, destinados à empresa paulista Rápido Sumaré. Estruturados em chassi Mercedes-Benz OF-1721, dez veículos fazem parte da primeira remessa e outros 30, acoplados ao chassi MAN VW 17.230, devem ser entregues até o final do primeiro semestre de 2024.

Os ônibus estão equipados com 47 poltronas Class soft, com apoio para braços e pés, além da preparação para instalação de quinta poltrona no final do corredor. Os assentos são revestidos com tecido nas cores azul, verde e cinza. Na parte externa, a pintura dos ônibus é em tons de verde e prata.

O modelo possui ar-condicionado, porta pacotes com luz de leitura e tomada USB em todas as poltronas do salão. Itinerário eletrônico e sensor de marcha ré são alguns dos itens que compõem os ônibus.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte