Ônibus da Via Sudeste colide com caminhão na Avenida Sapopemba na tarde desta sexta-feira (24)

Coletivo atendia linha 5110/10 Term. São Mateus – Term. Mercado; não houve vítimas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, um ônibus da empresa Via Sudeste colidiu com um caminhão na Avenida Sapopemba, nº11260, no entorno da estação de mesmo nome da linha 15-Prata de monotrilho, na Zona Sudeste de São Paulo.

O coletivo envolvido possui o prefixo 5 2828 e atendia a linha 5110/10 Term. São Mateus – Term. Mercado.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro viaturas foram enviadas ao local para atendimento; não houve vítimas.

Confira a nota divulgada pela SPTrans sobre o ocorrido:

“A SPTrans informa que foi registrada uma ocorrência, por volta das 17h de hoje (24), na Av. Sapopemba, 11260, envolvendo o ônibus da empresa Via Sudeste, de prefixo 5 2828, que operava na linha 5110/10 Term. São Mateus – Term. Mercado. As linhas que atendem ao local operam com morosidade.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte