Boletim ViaMobilidade – Tarde (24/11)

Informações à Imprensa (24/11 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Nossa operação

– Para o alinhamento geométrico das vias foram descarregados lastros pelo vagão Hopper nas margens dos trilhos para que posteriormente as máquinas Socadora e Reguladora promovam a acomodação do material garantindo o nivelamento necessário do solo. Na foto, vagão Hopper despejando lastro nas margens dos trilhos.

Obras de modernização e serviços de manutenção

Parte da linha 8-Diamante terá Operação PAESE no sábado após 23h

No sábado (25), devido à atividade de atualização do sistema de sinalização da Linha 8-Diamante, não haverá circulação de trens, das 23h à 0h, entre as estações Quitaúna e Lapa. O trecho será atendido por ônibus da operação PAESE, que também darão suporte aos passageiros nas transferências para a Linha 9-Esmeralda:

Linha 8-Diamante

Ônibus PAESE vão operar nos dois sentidos entre Quitaúna e Lapa, parando em todas as estações do trecho (Quitaúna, Comandante Sampaio, Osasco, Presidente Altino, Imperatriz Leopoldina, Domingos de Moraes e Lapa).

Transferências entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus a partir de todas as estações que compõem o trecho entre Quitaúna e Lapa com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda. Para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus a partir de Ceasa com destino a todas as estações do trecho inoperante da Linha 8.

Linha 8

No domingo (26/11), das 04h à 0h, os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

Na sexta-feira (24/11), das 23h à 0h, os intervalos serão de 10 minutos entre Osasco e Jurubatuba, e 20 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

No domingo (26/11), 04h à 0h, os intervalos serão de 22 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Serviço

Linha 8

– Elevador em reforma/ manutenção na estação Itapevi.

– Escadas rolantes em reforma/ manutenção nas estações Jandira e Jardim Belval.

Linha 9

– Elevador em reforma/ manutenção na estação Hebraica-Rebouças.

– Escadas rolantes em reforma/ manutenção nas estações Grajaú, Santo Amaro e Socorro.