Táxis poderão circular na faixa seletiva da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, diz Eduardo Paes

Prefeito anunciou novidade através das redes sociais nesta quinta (23)

GUILHERME STRABELLI

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que os táxis da capital fluminense poderão circular na faixa seletiva da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. A novidade foi divulgada nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, nas redes sociais de Paes, mas ainda não há previsão de início para a medida.

Em publicação feita na rede social “X”, o antigo Twitter, o chefe do executivo informou que o pedido de mudança foi feito por deputados e vereadores. Além disso, Paes disse ter determinado que fossem tomadas as “providências necessárias” para avautorização do tráfego de táxis na faixa seletiva, atualmente utilizada apenas para operação do BRT (Bus Rapid Transit).

“Quero informar que vamos atender a solicitação e já determinei à secretaria Maína que tome as providências necessárias para a autorização”, afirmou o prefeito, que fez referência à música do fim dos anos 80 ”Vou de Táxi”, de Angélica.

Veja:

Atualmente, a faixa seletiva é de uso exclusivo para ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Ao todo, a via exclusiva tem 22 quilômetros de extensão, entre as estações Guadalupe e Caju do BRT. A fiscalização da via é feita por 19 radares fixos e 8 lombadas eletrônicas.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte