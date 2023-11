Plataforma da Optibus é adotada pelo Grupo Niff, responsável por diversas operações no estado de São Paulo

Cidades como Guarulhos, Taubaté, Arujá, Campinas e Ribeirão Preto, entre outras, usarão sistema de inteligência artificial e algoritmos otimizados em suas operações no transporte público.

O Grupo Niff, que reúne empresas operadoras de transporte urbano de passageiros na região metropolitana de São Paulo, vai usar a plataforma da Optibus para a programação e planejamento de sua rede de transporte público.

Entre as empresas do Grupo Niff estão a Viação Urbana Guarulhos, Empresa de Ônibus Vila Galvão, Expresso Campibus, ABC Transportes, Arujá Transportes, Rápido D’Oeste e Ribe Transportes. Todos estes operadores agora contarão com tecnologia avançada, movida por inteligência artificial e algoritmos otimizados, para a realização de suas viagens.

Agora a plataforma da Optibus estará presente em três das cinco regiões metropolitanas da cidade de São Paulo, que são reguladas pelo sistema da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP). Ao firmar parceria com a Optibus, o Grupo Niff espera trazer ainda mais inovação e eficiência para benefício de seus mais de 130 milhões passageiros transportados anualmente.

Da esquerda para a direita: Dave Joshua, diretor de receita da Optibus; José Roberto Iasbek Felício, presidente do Grupo Niff; Amos Haggiag, CEO e co-founder da Optibus; Ronen Avraham, Diretor Geral da Optibus para América Latina; e Victor Celada, Diretor Regional da Optibus no Brasil.

Entre os sistemas de transporte municipal que serão beneficiados com uso de tecnologia de ponta da Optibus, destacam-se as empresas Viação Urbana Guarulhos e Empresa de Ônibus Vila Galvão, localizadas em Guarulhos, que adotarão a plataforma em todas as operações.

Com quase 1,3 milhão de habitantes, Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. No município, são operadas 119 linhas, que transportam mais de 126 milhões de passageiros anuais, por meio de viagens realizadas.

A plataforma da Optibus proporcionará às operadoras de transporte uma solução avançada e de fácil uso para a programação e o planejamento de suas rotas, além de disponibilizar os recursos On-Time Performance (OTP) e Planejamento com Base na Demanda, e outras funcionalidades. Isso não só aumentará a eficiência operacional e financeira para as operadoras do estado de São Paulo, mas também contribuirá para elevar ainda mais a qualidade do serviço de transporte urbano prestado aos passageiros.

A plataforma nativa na nuvem da Optibus também permitirá uma visibilidade mais clara dos principais indicadores de desempenho da rede de transporte, garantindo que os serviços estejam em conformidade com as normas e exigências de órgãos gestores em relação à frequência, regularidade e outros aspectos cruciais para o transporte público.

“A decisão do Grupo Niff em adotar uma plataforma como a da Optibus demonstra nosso compromisso em liderar a inovação no setor de transporte público, contando com as tecnologias mais avançadas do mercado. Nossa opção foi pautada pela funcionalidade aprimorada, escalabilidade e melhor suporte ao cliente, e identificamos que a Optibus irá nos fornecer”, disse José Roberto Iasbek Felício, presidente do Grupo Niff.

“Recebemos com imenso orgulho a entrada do Grupo Niff para a família de clientes da Optibus. Trata-se de uma referência no setor de transporte público, que reforça a confiança que a plataforma da Optibus vem recebendo da indústria de transporte. Juntos, vamos trabalhar com empenho para trazer excelentes resultados para as operadoras do Grupo Niff e, consequentemente, para a mobilidade urbana em nossas cidades”, disse Victor Celada, diretor regional da Optibus no Brasil.

Tela da funcionalidade Planejamento com Base na Demanda, que será utilizado pelas empresas do Grupo Niff

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software nativa na nuvem, de ponta a ponta, para planejamento, programação, escala, operações e informações de passageiros de transporte público, alimentada por Inteligência Artificial (IA) e Algoritmos de Otimização. Agências e operadoras de transporte em mais de 4.000 cidades em todo o mundo confiam na Optibus para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço, promover a equidade no transporte, reduzir emissões e custos e modernizar suas operações. Saiba mais em nosso site.

