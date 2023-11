Mudança no sistema de bilhetagem em Ferraz de Vasconcelos (SP) exige troca de cartão para gratuidade

A partir de 10 de dezembro de 2023 ônibus municipais da Alto Tietê Transportes não aceitarão mais cartões de outras operadoras

ALEXANDRE PELEGI

A operadora do transporte coletivo de Ferraz de Vasconcelos, a Alto Tietê Transportes, alerta para a mudança no sistema de bilhetagem.

A empresa informa que a partir do dia 10 de dezembro de 2023 não será mais aceito cartões de outras operadoras na linha municipal.

Com isso, os usuários do Cartão Especial de outras operadores deverão adquirir o “Cartão Onpag Especial” para continuar usufruindo do direito à gratuidade.

É essencial que os detentores de cartões emitidos por outras operadoras não deixem para a última hora.

Abaixo estão as informações específicas para solicitar o Cartão Onpag Especial:

Os beneficiários de Ferraz interessados em obter o Cartão Onpag Especial podem fazê-lo no Centro de Especialidades da cidade, localizado na Avenida Brasil, número 2159. Portando a documentação necessária: Laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), documentos de identificação com foto, comprovante de renda e comprovante de endereço atualizado dos últimos seis meses.

A equipe da Onpag está disponível para auxiliar em caso de dúvidas pelos números (11) 9 1212-3060 ou (11) 3135-0695 ou através do nosso SAC ATT (11) 3135-0685 / (11) 95365-3861

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes